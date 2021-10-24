Bi kịch: Bé hai tuổi tự tay giết mẹ của mình trong cuộc họp zoom khiến bố phải vào tù

Thế giới 24/10/2021 12:20

Một bi kịch đã xảy ra ở Mỹ khi một em bé hai tuổi đã tự tay giết chết mẹ mình trong cuộc họp zoom khiến bố phải ngồi tù.

Thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành trên thế giới, nhiều công ty cho nhân viên làm việc từ xa và mọi người sẽ sử dụng zoom để họp trực tuyến. Shamaya Lynn – cô gái trẻ 21 tuổi người Mỹ cũng là một trong những trường hợp như vậy.

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Lynn đã bị con gái 2 tuổi dùng súng bắn vào đầu khi đang tham gia họp zoom 

Vào ngày 11/8, Lynn mở phần mềm của mình và bắt đầu cuộc họp như thường lệ, khi đó cô con gái 2 tuổi của cô đang ở nhà vậy nhưng Lynn không ngờ rằng nguy hiểm đang ập đến. Khi Lynn đang ngồi họp, vì tò mò, cô con gái 2 tuổi đã tìm thấy một khẩu súng trong ba lô của bố và bắt đầu chơi với nó.

Đáng sợ hơn, lúc này camera máy tính đang bật, mọi người tham gia cuộc họp đều nhìn thấy cảnh Lynn bị con gái dùng súng bắn vào đầu trong khi đứa bé không ngừng khóc. Các đồng nghiệp của Lynn gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức, vậy nhưng người đồng nghiệp lại không biết nhà Lynn ở đâu và chỉ có thể mô tả ngắn gọn mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Sau đó cảnh sát đã liên lạc được với chồng của Lynn, khi nười này về nhà thì đã quá muộn, mẹ cháu bé đã tử vong.

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 Khi người chồng về nhà thì Lynn đã tử vong

Sau vụ tai nạn, cảnh sát địa phương đã bắt giữ bố đứa trẻ vì đã để hung khí không đúng nơi quy định, theo luật pháp người đàn ông này sẽ nhận mức phạt tối đa là ngồi tù 15 năm.

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