Kinh hoàng: Bắt chước phim khiêu dâm, hai cậu bé 11 tuổi tấn công bé gái 6 tuổi đến chết

Thế giới 23/10/2021 16:04

Hai cậu bé 11 tuổi bắt chước phim khiêu dâm rồi gạ gẫm một bé gái 6 tuổi, nhưng khi bị từ chối lại tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin được đăng tải trên Times of India ngày 22/10, trong khi sử dụng điện thoại di động của bố mẹ để lướt web, hai cậu bé 11 tuổi ở bang Assam, Ấn Độ đã bị mê hoặc bởi phim khiêu dâm. Sau đó, hai cậu bé này đã cố bắt chước hành vi quan hệ tình dục trong video khiêu dâm để tấn công một bé gái 6 tuổi nhưng bị từ chối.

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 Vì xem phim khiêu dâm trong khi sử dụng điện thoại của bố mẹ, hai cậu bé 11 tuổi đã tấn công bé gái hàng xóm đến chết

Được biết, một đứa trẻ 8 tuổi khác cũng bị bắt vì tình nghi giúp hai nam sinh kia sát hại bé gái. Cảnh sát cũng bắt giữ bố của một trong những đứa trẻ với cáo buộc cố che giấu tội áctiêu hủy chứng cứ. Nạn nhân 6 tuổi là hàng xóm của 3 nghi phạm được phát hiện nằm mê man trên sân sỏi. Ngày 21/10 cảnh sát cho biết, sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo rằng cô bé 6 tuổi đã tử vong.

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 Cô bé 6 tuổi đã bị ném đá vào đầu, vào ngực dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 18/10, hai cậu bé ban đầu cố gắng bắt chước nội dung phim khiêu dâm đã xem trên điện thoại di động và gạ gẫm bé gái hàng xóm. Khi nạn nhân chống cự và đe dọa sẽ nói cho bố mẹ mình, hai nam sinh này đã đánh cô bé bằng một cục đá. Sau đó họ đưa cô bé đến nhà vệ sinh rồi tiếp tục ném đá vào ngực nạn nhân. Trong khi đó một đứa trẻ khác đang đi hóng gió bên ngoài nhà vệ sinh và nhưng không hề can ngăn.

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