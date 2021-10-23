Một người phụ nữ 25 tuổi vô cùng hoang mang khi các bác sĩ phát hiện cô có hai tử cung, không chỉ vậy một thời gian sau cô còn mang thai.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một cô gái 25 tuổi tên Linh Linh đến từ Chu Hải đã vô cùng hoang mang khi phát hiện mình có hai tử cung trong cơ thể. Suốt một thời gian dài, mỗi khi đến tháng, kinh nguyệt của Linh Linh thường kéo dài 10 ngày, ngoài ra còn bị viêm nhiễm tái phát. Chính vì vậy cô gái 25 tuổi đã đến một bệnh viện ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông để khám bệnh.

Linh Linh đến bệnh viện điều trị thì các bác sĩ đã phát hiện ra cô có hai tử cung

Ban đầu Linh Linh nghĩ đến việc điều trị bằng thuốc bắc, vậy nhưng cô vô cùng hoang mang khi bác sĩ đã kết luận rằng cô có hai tử cung trong cơ thể. Linh Linh nói rằng, khi còn học trung học, mỗi tháng hành kinh của cô thường khá nhiều và kéo dài, hiện tượng này đeo bám cô trong nhiều năm nhưng khi đó Linh Linh không nghĩ rằng mình lại có 2 tử cung.

Đầu tháng 6/2020, Linh Linh đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Đến tháng 2/2021 Linh Linh đến bệnh viện một lần nữ vì mang thai. Cô vô cùng lo lắng vì cô có hai tử cung, vậy nhưng các bác sĩ nói rằng việc này không ảnh hưởng đến thai nhi. Vài ngày trước Linh Linh đã hạ sinh một bé trai thành công.

Các bác sĩ đã giúp đỡ Linh Linh sinh con trai đầu lòng thành công

Bác sĩ khuyến cáo rằng, tuy hiện tượng tử cung đôi không hiếm nhưng lại dễ bị bỏ qua. Nếu chị em phụ nữ có những biểu hiện như kinh nguyệt kéo dài, đau bụng kinh dữ dội hoặc tiết dịch bất thường sau khi hành kinh thì cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

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