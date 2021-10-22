Vì học sinh không hoàn thành bài tập về nhà, một thầy giáo ở Ấn Độ đã đánh chết cậu bé 13 tuổi, người này còn nói với phụ huynh rằng nạn nhân giả chết.

Theo thông tin từ India Today vào ngày 21/10, một giáo viên trường tư thục ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã bị bắt vì tình nghi hành hung một học sinh 13 tuổi đến chết vì không hoàn thành bài tập về nhà. Sau đó người này còn nói với bố của học sinh rằng nạn nhân giả vờ chết.

Vì không hoàn thành bài tập về nhà, cậu bé 13 tuổi đã bị giáo viên đánh đập đến chết - Ảnh minh họa: Internet

Giáo viên này được xác định là Manoj Kumar, người này bị cáo buộc đã dùng gậy đánh cậu bé 13 tuổi sau khi phát hiện nạn nhân không hoàn thành bài tập về nhà. Omprakash bố của nạn nhân nói với cảnh sát rằng, 15 ngày qua con trai anh phàn nàn rằng cậu bé bị giáo viên đánh đập không lý do khoảng 4-5 lần. Vụ việc được làm sáng tỏ vào buổi sáng ngày 20/10 khi Kumar gọi điện cho Omprakash thông báo rằng con trai anh đã bất tỉnh. Kumar nói với bố nạn nhân rằng do cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà nên đã bị đánh và sau đó thì bất tỉnh.

Bố nạn nhân cho biết, nửa tháng nay con trai thường than phiền về việc bị giáo viên đánh mà không rõ lý do - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, khi Omprakash đến trường học thì thấy các học sinh khác đang rất hoảng sợ. Một số học sinh nói rằng Omprakash đã đánh cậu học sinh 13 tuổi không thương tiếc. Sau đó nạn nhân đã được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng bác sĩ nói rằng cậu bé đã qua đời. Hiện tại Kumar đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

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