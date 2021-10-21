Sau khi người em gái về thăm thì phát hiện thi thể của mẹ đã bị người anh 65 tuổi của mình cất giữ trong nhà suốt 3 tháng.

Theo 163, một người đàn ông 65 tuổi sống ở tỉnh Aichi, Nhật Bản bị tình nghi giấu thi thể người mẹ đã khuất trong nhà. Phải đến khi em gái của ông trở về nhà mới phát hiện người mẹ đã qua đời. Mặc dù không có vết thương nào rõ ràng trên thi thể người quá cố nhưng cảnh sát cho rằng cần phải điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Người đàn ông 65 tuổi đã cất giữ thi thể người mẹ đã mất trong nhà suốt ba tháng trời - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, người đàn ông 65 tuổi hiện đang thất nghiệp và sống cùng với người mẹ hơn 80 tuổi của mình. Do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhiều tháng qua người em gái không thể về thăm nhà. Đến ngày 18/10, người em gái về nhà nhưng không thấy mẹ đâu, cô đi tìm khắp nhà và phát hiện thi thể của mẹ mình ở trong một căn phòng. Quá sợ hãi, người em gái vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường đã phát hiện ra thi thể của người phụ nữ khoảng 80-90 tuổi nhưng không có dấu vết thương tích rõ ràng. Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông 65 tuổi thú nhận người chết là mẹ ông. Được biết sau khi mẹ mất, người đàn ông này đã để xác ở nhà. Hiện tại người đàn ông 65 tuổi này đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về cái chết của người mẹ.

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