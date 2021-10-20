Một người phụ nữ đã nhận án tù chung thân sau khi ra tay giết hại người đàn ông cưỡng hiếp con gái mình.

Theo truyền thông Ấn Độ, trong một vụ án cách đây hơn 10 năm, một tòa án ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã kết án một người phụ nữ 59 tuổi Kasturi Devi tù chung thân vì tội giết người đàn ông đang cố gắng cưỡng hiếp con gái bà. Vụ án này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.

Người phụ nữ bị kết án chung thân sau khi giết người đàn ông đang cố gắng cưỡng hiếp con gái bà - Ảnh minh họa: Internet

Sau phán quyết, một luật sư của khu vực cho biết, theo người phụ nữ 59 tuổi, người đàn ông tên Praveen đã vào nhà của bà và cố gắng cưỡng hiếp con gái bà. Người phụ nữ nói rằng, con gái bà la hét, chống cự nhưng nam thanh niên không dừng lại. Sau đó người phụ nữ này đã dùng rìu chém vào người thanh niên này khiến nạn nhân ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Thi thể của nam thanh niên bị người phụ nữ này để ở một gốc cây bên ngoài nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, dì của nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Người nhà nạn nhân cho biết, người quá cố đi dạo sau bữa tối, anh ta yêu con gái của người phụ nữ này nhưng bà mẹ không đồng ý và đã tìm cách giết Praveen. Sau đó, người nhà nạn nhân đã đệ đơn buộc tội giết người đối với người phụ nữ 59 tuổi này và cảnh sát đã mở một cuộc điều tra.

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11 năm sau, tòa án phát hiện nạn nhân đã bị tấn công bằng 5 nhát rìu trước khi tử vong, điều này đã được tiết lộ trong báo cáo khám nghiệm tử thi. Tòa án nhận định rằng, vào thời điểm xảy ra vụ án, người phụ nữ 59 tuổi có thể ngăn chặn vụ hiếp dâm bằng một cách khác nhưng bà đã không làm như vậy. Sau khi giết chết nạn nhân, người phụ nữ này đã ném thi thể ra bên ngoài ngôi nhà cho thấy đây là một vụ giết người có kết hoạch. Cuối cùng, người phụ nữ này đã phải nhận án tù chung thân.

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