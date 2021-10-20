Người phụ nữ hạ sinh thành công đứa con đầu lòng ở tuổi 70 sau 45 năm kết hôn

Một người phụ nữ 70 tuổi ở Ấn Độ và người chồng 75 tuổi của mình đã chào đón đứa con trai đầu lòng ở tuổi 70 trước sự kinh ngạc của nhiều người.
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Theo Mạng Hoàn Cầu, vào ngày 19/10/2021 một người phụ nữ 70 tuổi ở Ấn Độ đã sinh con trai đầu lòng nhờ công nghệ thụ tinh ống nghiệm và trở thành một trong những bà mẹ già nhất trên thế giới. Có thông tin cho rằng, tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công của phụ nữ trên 44 tuổi chỉ là 2%, người phụ nữ này đã 70 tuổi nhưng vẫn tạo được điều kỳ tích.
Được biết, bà Jivunben Rabari 70 tuổi và người chồng 75 tuổi Maldhari đến từ một ngôi làng nhỏ ở bang Gujarat, Ấn Độ. Hai người đã kết hôn 45 năm và luôn mong muốn có con nhưng không thành. Cuối cùng, họ cũng đã có con thành công nhờ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm và trở thành một trong những ông bố bà mẹ già nhất trên thế giới.