Nữ y tá 22 tuổi đã treo cổ tự tử trong phòng chứa đồ của một bệnh viện tại Ấn Độ vì không hài lòng với chàng rể mà bố mẹ chọn.

Theo 163, ngày 17/10 cảnh sát Ấn Độ cho biết, một nữ y tá 22 tuổi đã treo cổ tự tử tại một phòng chứa đồ của bệnh viện ở bang Gujarat. Phía cảnh sát nói rằng, cô gái đã thực hiện biện pháp cực đoan để phản đối việc bố mẹ chọn chú rể cho mình.

Được biết tên của nữ y tá là Ami Makwana, một tháng trước cô đã vào làm tại bệnh viện với tư cách là y tá hợp đồng. Cảnh sát cho biết, bộ phận quản lý bệnh viện đã tìm thấy Makwana trong một kho chứa đồ trên tầng 7 của bệnh viện trong tình trạng người bị treo lơ lửng bằng một sợi dây buộc vào quạt trần.

Không muốn kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ chọn, cô y tá 22 tuổi đã treo cổ tự tử tại phòng chứa đồ của bệnh viện

Cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được cho là của Makwana trong phòng chứa đồ. Trong nội dung bức thư dài hai trang Makwana viết rằng, gia đình đã tìm được một người thích hợp cho cô, vậy nhưng cô không muốn kết hôn với người đàn ông đó. Chính vì vậy, Makwana đã kết liễu cuộc đời mình. Phía gia đình Makwana cũng cho biết, thời gian qua cô rất chán nản vì không vượt qua được kỳ thi tuyển dụng của chính phủ. Hiện nay, sự việc vẫn đang được phía cảnh sát điều tra.

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