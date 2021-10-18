Học phí hơn 40 triệu một tháng, trẻ mầm non bị giáo viên dùng kim tra tấn

Thế giới 18/10/2021 16:49

Một sự việc đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung phẫn nộ đó là nhiều trẻ mầm non tại một trường mẫu giáo có học phí đắt đỏ đã bị giáo viên dùng kim tra tấn.

Theo 163, ngày 17/10 nhiều phụ huynh có con theo học ở một trường mầm non tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, con họ có nhiều vết thương có kích thước như lỗ kim. Những phụ huynh này nghi ngờ rằng những vết trên người con mình là do giáo viên dùng kim tra tấn. Hiện tại, phụ huynh của các bé đã gọi điện báo cảnh sát và phía cảnh sát đã thụ lý, vụ án hiện đang được điều tra làm rõ.

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 Những vết thương trên người của những trẻ mầm non được phụ huynh đăng tải
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 Bố mẹ của những đứa trẻ nghi ngờ con mình bị cô giáo dùng kim tra tấn

Được biết, có 5 em trong lớp bị cô giáo dùng kim đâm, hiện đã có ảnh và kết quả kiểm tra từ phía bệnh viện. Trong số này 1 em có 6 vết đâm còn những đứa trẻ khác đã được chữa khỏi. Theo điều tra, trường mầm non này nằm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Những phụ huynh có con theo học ở đây cho biết, học phí mỗi tháng đóng cho nhà trường là 12.000 nhân dân tệ (khoảng 43 triệu đồng). Trường mầm non này được đánh giá là trường quốc tế cao cấp ở khu vực.

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 Học phí theo học tại trường mầm non này không hề rẻ, được biết số tiền các bậc phụ huynh phải đóng hàng tháng vào khoảng 43 triệu đồng

Vào ngày 18/10, các phóng viên đã liên hệ với phía cảnh sát để tìm hiểu thông tin. Một nhân viên cho biết, vấn đề này hiện đang được điều tra. Khi nào có kết quả sẽ thông báo đến truyền thông.

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