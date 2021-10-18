Đang đi vệ sinh tại một nhà tắm ở trạm xăng, người phụ nữ bất ngờ hạ sinh một bé trai

Tưởng rằng chỉ đơn giản là đi vệ sinh, một người phụ nữ tại Texas, Mỹ đã hạ sinh một bé trai ngay tại phòng tắm của một cây xăng.

Theo thông tin được đăng tải vào ngày 17/10 trên Daily Star, một phụ nữ ở Texas, Mỹ đã hạ sinh một bé trai khi đang đi vệ sinh tại một nhà tắm của trạm xăng khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Kaitlyn đã hạ sinh một bé trai ngay tại nhà tắm của một trạm xăng

Được biết, sau 10 phút đến trạm xăng, Kaitlyn Fullerton Mancera đã tự mình sinh con một cách an toàn trong khi chồng cô vẫn đang ngồi đợi trên xe. Kaitlyn khi đó đang mang thai đứa con thứ hai, cô và chồng đang chạy xe thì bất ngờ cảm thấy muốn đi vệ sinh và chồng cô đã tấp vào một cây xăng. Kaitlyn không nghĩ rằng có gì bất thường, nhưng chỉ vài phút sau cô bắt đầu trải qua các cơn co thắt và hạ sinh một bé trai sau đó 10 phút.

Chồng của Kaitlyn đã ghi lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này và đăng tải lên mạng xã hội

Sau khi sinh con, Kaitlyn đã nhờ một người phụ nữ đến nói với chồng mình là cô đã sinh con. Chồng cô sau đó đã ghi lại được khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này và chia sẻ trên mạng xã hội. Video của vợ chồng Kaitlyn đã thu hút 20 triệu lượt xem trên internet, rất nhiều cư dân mạng khắp thế giới đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Kaitlyn.

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