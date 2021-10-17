Người cha thú tính cưỡng hiếp con gái ruột suốt ba năm, sự việc chỉ bị bại lộ khi người đàn ông này cố ép nạn nhân dùng thuốc tránh thai

Thế giới 17/10/2021 11:09

Một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Singapore khi một người cha thú tính đã dùng bạo lực cưỡng hiếp con gái ruột của mình suốt 3 năm trời.

Theo 163, người đàn ông thú tính này kết hôn từ năm 2007 và có một cô con gái, đến năm 2008 hai vợ chồng chuyển đến Singapore từ Trung Quốc. Đến năm 2010 họ đưa con gái sang Singapore sinh sống, đến năm 2015, cặp đôi sinh thêm một cậu con trai. Sau đó người đàn ông này đã nhập quốc tịch Singapore.

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 Người cha thú tính đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình suốt 3 năm trời

Năm 2017, khi cô con gái 9 tuổi đang học tiểu học, người cha thú tính bắt đầu hành hung cô bé.Thời gian đầu, hắn ta dùng tay sờ soạng con gái khi cô bé đang ngủ vào ban đêm hoặc khi người vợ ra ngoài vào ngày thứ 7. Sau đó, nạn nhân bị chính người cha ruột của mình tấn công tình dục nhiều hơn, hắn phạm tội trung bình mỗi tháng một lần. Để không bị vợ phát hiện, người đàn ông này thường thực hiện hành vi phạm tội khi vợ và con trai ra ngoài.

Vào tháng 10/2018 ngay sau sinh nhật lần thứ 11 của cô bé, người cha thú tính này đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình. Ngày 12/3/2019, nạn nhân tiếp tục bị bố đẻ cưỡng hiếp khi đang ngủ. Do không sử dụng bao cao su nên người đàn ông này đã mua thuốc tránh thai trên mạng cho con gái dùng. Sau đó, hắn ta cho những viên thuốc tránh thai này vào hộp thuốc ho. Ngày 14/3, sau khi cả nhà ăn tối, người cha thú tính đã bí mật đưa những viên thuốc này cho con gái và yêu cầu nạn nhân uống chúng nhưng không nói cho cô bé biết tại sao phải uống.

Biết đó không phải thuốc ho nên cô bé đã đưa viên thuốc cho mẹ, sau nhiều lần bị vợ tra hỏi, người đàn ông cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi thú tính của mình. Hắn ta lo lắng con gái sẽ mang thai nên đã cho cô bé dùng thuốc tránh thai. Vào ngày hôm sau, người vợ đã gọi điện báo cảnh sát.

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 Sợ con gái mang thai, người đàn ông đã mua thuốc tránh thai trên mạng và ép cô bé uống

Khi nạn nhân được đưa đi kiểm tra, màng trinh của cô bé đã bị rách từ lâu. Người cha thú tính biện hộ rằng đó là do con gái học múa ba lê từ khi còn nhỏ. Vào ngày 14/10/2021, người đàn ông đã phải đối mặt với 11 tội danh hiếm dâm, cố gắng cưỡng hiếp, tấn công tình dục và hành hung khiếm nhã. Tại tòa, bị cáo cho biết hối hận về hành vi phạm tội của mình đồng thời cầu xin vợ và con gái tha thứ.

Người cha thú tính đã bị kết án 21 năm tù và 24 đòn roi, nạn nhân năm nay mới 14 tuổi. Để bảo vệ quyền riêng tư, danh tính của nạn nhân đã được giữ kín, ngay cả tên của người cha thú tính cũng được bảo mật.

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Từ khóa:   tấn công tình dục hành vi phạm tội quyền riêng tư

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