Trong khi đang ngủ ở nhà, cụ bà 71 tuổi đã bị nam thanh niên hàng xóm lẻn vào nhà tấn công tình dục gây phẫn nộ.

Theo 163, một vụ việc gây phẫn nộ đã xảy ra ở Indonesia vào ngày 8/10. Một nam thanh niên 17 tuổi đột nhập vào nhà hàng xóm ăn trộm thì phát hiện người phụ nữ 71 tuổi đang ngủ một mình ở trong nhà. Lúc này tên trộm nổi máu yêu râu xanh, hắn đè cụ bà xuống giường ép đối phương phải quan hệ tình dục nhưng cuối cùng thất bại. Sau khi sự việc xảy ra, cụ bà tức giận kể lại sự việc cho cụ ông đồng thời trình báo cơ quan công an.

Khi đang ngủ trưa một mình ở nhà, cụ bà 71 tuổi đã bị gã hàng xóm 17 tuổi tấn công tình dục

Khi bị tên trộm tấn công tình dục, bà cụ 71 tuổi đã la hét một cách tuyệt vọng: “Cậu đừng giống như ma quỷ thế, tôi đã già rồi”. Vậy nhưng đối phương vẫn không chịu dừng lại, cụ bà phải bỏ chạy mới thoát khỏi tên yêu râu xanh này.

Sau khi trình báo sự việc, cụ bà đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Phía cảnh sát cho biết, cậu thiếu niên 17 tuổi chỉ sống cách nhà nạn nhân 5 căn, hiện tại nghi phạm cũng đã được cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-ngu-mot-minh-o-nha-cu-ba-71-tuoi-bi-nguoi-hang-xom-17-tuoi-tan-cong-tinh-duc-431150.html