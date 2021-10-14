Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái 21 tuổi đã rơi từ vách đá cao 50 mét tử vong vì mải chụp hình tự sướng.

Theo QQ, Hatice Nur Karabulut 21 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã cùng người anh họ Mazlum Sozeri 26 tuổi đã đến chụp ảnh ở gần cầu Skyfall – một địa điểm nổi tiếng trên internet đế chụp hình tự sướng.

Chụp hình tự sướng, cô gái 21 tuổi đã rơi xuống vách đá tử vong

Vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 11/10, cả hai đã chụp ảnh tự sướng bên rìa vách đá với hậu cảnh là cây cầu Skyfall. Được biết, khi đó Hatice bị mất thăng bằng và Mazlum cố gắng nắm lấy cô, kết quả là cả hai đều bị rơi từ độ cao 50 mét xuống xưới.

Khi đội cứu hộ đến hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã đưa hai người đến địa điểm an toàn vậy nhưng điều đáng tiếc là Hatice đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi người anh họ Mazlum được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Theo thông tin mới nhất, Mazlum bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Địa điểm mà Hatice và Mazlum đến để chụp hình

Mazlum may mắn thoát chết trong khi Hatice đã tử vong

Theo số liệu công bố đầu năm nay, chụp ảnh tự sướng đã cướp đi sinh mạng của 330 người trên khắp thế giới. Trong 10 năm qua, có vô số báo cáo tương tự, rất nhiều cái chết thương tâm vì chụp ảnh tự sướng đã xảy ra dù đã có cảnh báo. Ba quốc gia có số người chết và bị thương do chụp ảnh tự sướng nhiều nhất là Ấn Độ với 176 người, Hoa Kỳ có 26 người và Nga có 19 người.

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