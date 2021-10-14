Người phụ nữ bị rắn cắn 2 lần trong một tháng dẫn đến tử vong, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ớn lạnh

Thế giới 14/10/2021 10:22

Một người phụ nữ 25 tuổi đã bị rắn hổ mang cắn trong phòng ngủ dẫn đến tử vong, nguyên nhân cái chết khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Theo 163, một người phụ nữ 25 tuổi tên Uthra ở Ấn Độ đã bị rắn độc cắn khi đang ngủ dẫn đến tử vong. Sau đó nhiều người nói với bố mẹ Uthra rằng con gái của họ đã bị “một con rắn nguyền rủa” vì Uthra đã bị rắn cắn hai lần trong hơn một tháng. Vậy nhưng sự thật phía sau lại không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

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 Uthra đã bị rắn độc cắn hai lần trong vòng hơn một tháng khiến cô tử vong

Uthra bị rắn cắn lần đầu tiên vào ngày 2/3 năm ngoái, lúc này cô đang ở nhà chồng. Cô bị rắn độc cắn trong nhà, sau khi cô kêu cứu chồng cô – Sooraj đã chạy đến và bắn được con rắn. Uthra ngất xỉu vì trúng độc nên Sooraj đã đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu.

Khi đang hồi phục, Uthra đã đưa con gái về nhà của bố mẹ đẻ. Vào ngày 7/5, một ngày sau khi chồng cô đến thăm, Uthra lại bị rắn cắn – lần này là rắn hổ mang. Uthra bị rắn cắn trong phòng của mình khiến cô tử vong trong giấc ngủ. Khi mẹ cô đánh thức vào buổi sáng hôm sau bà đã thấy Uthra bất tỉnh. Gia đình đã đưa Uthra đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ nói rằng cô đã tử vong vì nọc độc của rắn.

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 Con rắn hổ mang được bố mẹ Uthra tìm được trong phòng ngủ của cô

Sau một hồi tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy con rắn hổ mang trong phòng của Uthra và giết nó. Bố mẹ của Uthra cho biết do trong phòng có điều hòa nhiệt độ nên không thể mở cửa sổ mọi lúc. Các chuyên gia về rắn cho biết ngay cả khi con rắn đi vào qua đường cửa sổ nó cũng sẽ không tấn công người trừ khi bị khiêu khích.

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 Chồng của Uthra chính là người mua rắn độc khiến vợ tử vong

Gia đình Uthra buộc tội Sooraj giết chết Uthra để chiếm lấy tài sản. Họ cũng cho rằng, khi Sooraj kết hôn, anh ta đã chi rất nhiều tiền để mua vàng cho Uthra và xem đây là lý do chính để ra tay với con gái họ. Sau khi nhận được đơn tố cáo của bố mẹ Uthra, cảnh sát đã gọi Sooraj đến thẩm vấn. Trước những bằng chứng từ phía cảnh sát, Sooraj đã thú nhận rằng, anh ta lên kế hoạch giết vợ trong khoảng 5 tháng. Sau đó anh ta mua hai con rắn để thực hiện mục đích của mình.

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