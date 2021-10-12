Mong muốn vợ thắng cử trong cuộc bầu cử của làng, người chồng đã nghĩ ra một cách có một không hai.

Theo Baijiahao, một người đàn ông ở bang Bihar, Ấn Độ đã chỉ đạo thực hiện một vụ bắt cóc. Anh ta hy vọng rằng, hành động này của mình sẽ giúp vợ anh chiến thắng trong cuộc bầu cử của làng. Ban đầu, người đàn ông này muốn khơi dậy thiện cảm của dân làng với vợ mình, vậy nhưng trước cuộc bầu cử người chồng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Muốn vợ thắng cử, người đàn ông đã lên kế hoạch tự bắt cóc bản thân để có được thiện cảm của dân làng

Cảnh sát cho biết, người đàn ông này tên là Phuleshwar Yadav, vợ của anh ta đang tham gia trong vụ tranh cử lãnh đạo tại làng mà họ đang sinh sống. Vào ngày 2/10, khi người vợ đang tổ chức tranh cử thì có tin chồng cô đã bị bắt cóc bởi một đối thủ cạnh tranh. Ngay lập tức, rất đông dân làng chạy đến đồn cảnh sát địa phương, họ tức giận yêu cầu phía cảnh sát giải cứu Phuleshwar Yadav càng sớm càng tốt.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lần theo số điện thoại của “nạn nhân” và phát hiện người này đang trốn trong một khách sạn cách nhà 130 km. Anh ta bỏ lại xe đạp ở ngoài làng để tạo hiện trường giả. Người đàn ông đã lên kết hoạch tự bắt cóc bản thân để giúp vợ thắng cử, vậy nhưng giờ đây anh ta đã bị bắt vào tù vì hành động của mình.

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