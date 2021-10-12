Một người đàn ông ở Brazil đã thoát chết thần kỳ nhờ chiếc ốp lưng điện thoại sau khi bị tên cướp tấn công.

Theo 163, một người đàn ông ở Brazil đã thoát chết thần kỳ sau khi bị một tên cướp dùng súng bắn. Không thể ngờ chiếc ốp lưng điện thoại đã chặn lại viên đạn này. Nhờ vậy người đàn ông đã thoát khỏi thảm họa, cơ thể anh chỉ bị bầm tím nhẹ.

Được biết vụ việc xảy ra vào ngày 7/10, người đàn ông đã bị một tên cướp tấn công trên phố. Tên cướp này dùng súng bắn vào mông của người đàn ông nhưng may mắn thay chiếc ốp lưng điện thoại đã giúp anh ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Màn hình điện thoại bị hư hỏng nhưng người đàn ông chỉ bị bầm tím nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông đã thoát chết thần kỳ nhờ chiếc ốp lưng điện thoại

Theo báo cáo, tên cướp đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi cảnh sát đến và người đàn ông được đưa đến bệnh viện gần đó để theo dõi sức khỏe. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra được danh tính của nghi phạm và động cơ gây án của hắn.

Bác sĩ Pedro Carvalho cho biết: “Khi nghe tin có người bị bắn, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó trong trường hợp xấu nhất. Vậy nhưng viên đạn không xuyên qua da, cơ thể nạn nhân chỉ có vết bầm tím do tác động của viên đạn, ngoài ra không còn vấn đề gì khác”.

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