Mất tích bí ẩn suốt 2 năm trong một vụ án chưa thể giải quyết, mới đây những hình ảnh cuối cùng cô gái 19 tuổi được tìm thấy trên Google Maps.
- Vừa đi làm được 3 ngày, cô gái 19 tuổi rơi từ tầng 10 xuống đất chết tức tưởi, nguyên nhân cái chết khiến nhiều người choáng váng
- Nhận được tấm hình khỏa thân của mình từ một email lạ, cô gái quyết định hành động và cái kết chẳng thể ngờ
Vào tháng 2/2019, Leah một cô gái 19 tuổi người Anh đột nhiên mất tích trên đường đi làm về. Dù cảnh sát tích cực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào của Leah. Mới đây, khi sử dụng Google Maps một cư dân mạng đã nhìn thấy một phụ nữ trẻ và nghi là Leah trong một nhà kho nên đã vội vàng báo cảnh sát. Manh mối mới nhất này cũng đã khởi động lại quá trình điều tra vụ án mất tích.
Theo báo báo, Leah Croucher, một cô gái 19 tuổi đi bộ về nhà sau khi hết giờ làm vào ngày 15/2/2019, vậy nhưng kể từ đó cô gái 19 này đã mất tích một cách bí ẩn. Mặc dù cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng cho đến nay cô gái vẫn chưa được tìm thấy.
Mới đây một cư dân mạng đã vô tình phát hiện một người phụ nữ rất giống với Leah ở một kho thóc cách nơi sống của Leah trước đây 29 km. Cảnh sát đã từng khám xét khu vực và ngôi nhà này hai năm trước nhưng không tìm thấy gì. Từ những hình ảnh được chụp trên Google Maps cho thấy thời điểm được chụp vào tháng 3/2019, một tháng sau khi Leah mất tích. Cảnh sát hy vọng rằng những manh mối này có thể giúp phía cảnh sát tìm ra tung tích của Leah.
Ngoài ra, vào tháng trước, một người phụ nữ 68 tuổi khai rằng bà đã chứng kiến cảnh Leah bị ép đưa lên xe nên vội gọi điện báo cảnh sát. Vậy nhưng đến nay Leah vẫn chưa được tìm thấy.