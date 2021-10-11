Cô gái bất ngờ nhận được một email lạ, file đính kèm là hình khỏa thân của mình vài năm trước, cô sốc nặng khi sự việc này lại xảy ra với mình.

Theo Sohu, mới đây, một cô gái đã tiết lộ sự cố xâm phạm quyền riêng tư của mình khi đi sửa điện thoại di động và đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, sau khi đi sửa điện thoại tại một cửa hàng điện thoại di động, vào ngày hôm sau, cô gái đã nhận được một email lạ, điều đáng chú ý là trong file đính kèm có hình khỏa thân của mình. Cô gái liền báo cảnh sát ngay sau đó.

Cô gái nhận được ảnh khỏa thân của mình từ một email lạ sau khi đi sửa điện thoại

Được biết, vào đầu tháng 8, một cô gái ở Thượng Hải, Trung Quốc đã đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động để sửa điện thoại. Nhân viên sửa điện thoại đã thêm tài khoản Wechat của cô nhưng cô gái không trả lời và xóa ngay lời đề nghị kết bạn. Vậy nhưng một ngày sau, cô gái này tiếp tục nhận được một email lạ với nội dung chỉ có một chữ “hẹn”, file đính kèm là một tấm hình khỏa thân cô chụp vào năm 2019. Cô gái sốc nặng và ngay lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên sau đó, cô gái này vẫn nhận được email thứ hai có nội dung tương tự email trước đó.

Vậy nhưng nhân viên sửa chữa điện thoại chỉ bị bắt giữ 5 ngày vì hành vì ăn cắp và phát tán ảnh khỏa thân

Cuối cùng, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 5 ngày đối với nhân viên cửa hàng điện thoại vì có hành vi ăn cắp và gửi ảnh khỏa thân. Cô gái nhắc nhở mọi người rằng, khi đi sửa điện thoại hãy nên thận trọng để tránh gặp phải trường hợp như cô. Về vụ việc này, nhiều cư dân mạng xứ Trung cho biết, hình phạt tạm giam 5 ngày là quá nhẹ cho hành vi ăn cắp quyền riêng tư của nhân viên cửa hàng điện thoại kia.

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