Giúp bạn trai thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, cô gái quyết định kết hôn với bố của người yêu

Thế giới 10/10/2021 12:33

Một cô gái đã kết hôn với bố của bạn trai vì muốn giúp người yêu nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau mất mẹ.

Theo 163, mới đây một cư dân mạng đến từ Indonesia đã đăng tải một video trên TikTok để tiết lộ một quyết định bất ngờ của mình. Hóa ra bạn trai của cô gái này vừa mới mất mẹ, để bạn trai thoát khỏi nỗi đau mất mẹ càng sớm càng tốt, cô gái đã quyết định kết hôn với bố của bạn trai và trở thành mẹ kế của người yêu ngay lập tức.

Sau khi cip được đăng tải đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bình luận rằng cảm thấy choáng váng với quyết định này của cô gái. Tuy nhiên, cô gái này không giải thích gì thêm mà chỉ đăng tải những video hài hước khác.

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 Cô gái trẻ quyết định kết hôn với bố của bạn trai vì muốn người yêu nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất mẹ

Được biết, tài khoản TikTok ys.ami có 11.000 người theo dõi, vào tháng 9 vừa qua cô gái này đăng tải một video trên TikTok và tuyên bố rằng mẹ của bạn trai cô đã qua đời gần đây. Bạn trai cô chìm trong nỗi đau, vào thời điểm này, cô gái đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc đó là kết hôn với bố của bạn trai mình.

Sau khi được đăng tải, video này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đứng trước những bình luận của cộng đồng mạng, cô gái không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào và cũng không tiết lộ về cuộc sống thường ngày của mình sau khi kết hôn. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện được đăng tải.

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