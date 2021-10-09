Người đàn ông 44 tuổi đối đầu với cảnh sát hơn 2 ngày nhờ trèo lên cây

Thế giới 09/10/2021 17:58

Cảnh sát New York đã bao vây một cái cây cao 9 mét, nghi phạm đã đối đầu với cảnh sát nhờ trèo lên cây này và ở đó hơn 2 ngày.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội hành hung bạn gái và đe dọa mẹ ruột. Sau khi cảnh sát đến, anh ta đã trèo lên một cái cây cạnh nhà và bắt đầu đối đầu với cảnh sát gần 3 ngày. Sự việc này đã nhận được sự chú ý của dư luận nước Mỹ.

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 Khi cảnh sát đến nhà, Thomas đã trèo lên cây và cố thủ ở đây hơn hai ngày

Được biết, vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 6/10, vào thời điểm đó, cảnh sát đã ập đến nhà của Thomas, 44 tuổi sau khi nhận được cuộc gọi về một vụ tranh chấp trong gia đình. Thomas bị cáo buộc đã hành hung bạn gái và dọa giết người mẹ 65 tuổi của mình. Theo báo cáo, ban đầu Thomas đi lên mái nhà để tránh bị bắt, sau khi phát hiện nhiều cảnh sát bao vậy, anh ta đã leo lên một cái cây cao 9 mét gần đó.

Dù cảnh sát, bạn bè và hàng xóm đã cố gắng thuyết phục anh ta xuống nhưng Thomas vẫn cố thủ trên cây. Sau một ngày ở trên cây, Thomas bắt đầu tận hưởng cảm giác được chú ý, anh ta nói rằng: “Bây giờ cả thế giới đang theo dõi tôi”.

Những người hàng xóm của Thomas cho biết, cảnh sát đã phản ứng thái quá và Thomas không đe dọa ai. Một người hàng xóm khác cho biết, Thomas không làm gì cả, việc trèo lên cây trong sân nhà mình không phải là bất hợp pháp.

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 Với hành động của mình, Thomas bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của nhiều người

Nguồn tin này cũng cho hay, Thomas sợ trở lại nhà tù vì anh ta được cho là đã bị lạm dụng trong thời gian bị giam giữ vào năm 2012. Theo thông tin mới nhất, vào lúc 5 giờ chiều ngày 8/10, Thomas cuối cùng cũng đã trèo vào nhà từ của sổ tầng hai sau gần hơn 2 ngày cố thủ ở trên cây.

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Từ khóa:   hành hung bạn gái bị cáo buộc cố thủ trên cây

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