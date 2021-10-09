Một vụ việc kinh hoàng lại mới xảy ra tại Ấn Độ, một bé gái 11 tuổi được cho là đã bị giết hại dã man sau khi bị cưỡng hiếp.

Ngày 7/10, cảnh sát Ấn Độ cho biết, một nữ sinh 11 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể sau đó bị tra tấn và giết hại dã man tại một ngôi làng ở vùng Kaimur, bang Bihar, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết, thi thể bán khỏa thân của một bé gái được phát hiện trong khuôn viên của một trường nội trú. Có dấu hiệu bạo lực trên cơ thể cô bé, phía cảnh sát nghi ngờ rằng kẻ tấn công đã cắm thanh sát nóng vào miệng nạn nhân. Hiện tại, hai nghi phạm đã bị giam giữ và đang được cảnh sát thẩm vấn.

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Cảnh sát trưởng Kumar cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm để xác định xem bé gái có bị cưỡng hiếp hay không. Nhìn bên ngoài cơ thể thì có thể thấy rõ ràng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp sau đó bị sát hại. Miệng của nạn nhân đã bị chọc nhiều lần bởi một thanh sắt nóng.

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 của một trường tiểu học và đã mất tích vào khoảng 18 giờ ngày 6/10. Sau khi tan học cô bé đã không trở về nhà, gia đình và dân làng đã tìm kiếm dấu vết của của cô bé suốt đêm vậy nhưng không tìm thấy. Đến sáng ngày 7/10, một người dân đã nhìn thấy thi thể bán khỏa thân của bé gái trong khuôn viên của một trường nội trú và đã báo cảnh sát ngay sau đó.

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