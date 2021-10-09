Bé gái 11 tuổi bị cưỡng hiếp và giết hại với thủ đoạn dã man khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Thế giới 09/10/2021 11:12

Một vụ việc kinh hoàng lại mới xảy ra tại Ấn Độ, một bé gái 11 tuổi được cho là đã bị giết hại dã man sau khi bị cưỡng hiếp.

Ngày 7/10, cảnh sát Ấn Độ cho biết, một nữ sinh 11 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể sau đó bị tra tấn và giết hại dã man tại một ngôi làng ở vùng Kaimur, bang Bihar, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết, thi thể bán khỏa thân của một bé gái được phát hiện trong khuôn viên của một trường nội trú. Có dấu hiệu bạo lực trên cơ thể cô bé, phía cảnh sát nghi ngờ rằng kẻ tấn công đã cắm thanh sát nóng vào miệng nạn nhân. Hiện tại, hai nghi phạm đã bị giam giữ và đang được cảnh sát thẩm vấn.

cuong hiep 1
 Cô bé 11 tuổi bị cưỡng hiếp và giết hại dã man khiến cộng đồng mạng Ấn Độ dậy sóng

Cảnh sát trưởng Kumar cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm để xác định xem bé gái có bị cưỡng hiếp hay không. Nhìn bên ngoài cơ thể thì có thể thấy rõ ràng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp sau đó bị sát hại. Miệng của nạn nhân đã bị chọc nhiều lần bởi một thanh sắt nóng.

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 của một trường tiểu học và đã mất tích vào khoảng 18 giờ ngày 6/10. Sau khi tan học cô bé đã không trở về nhà, gia đình và dân làng đã tìm kiếm dấu vết của của cô bé suốt đêm vậy nhưng không tìm thấy. Đến sáng ngày 7/10, một người dân đã nhìn thấy thi thể bán khỏa thân của bé gái trong khuôn viên của một trường nội trú và đã báo cảnh sát ngay sau đó.

Đang mang thai 5 tháng, người phụ nữ bị gia đình chồng phóng hỏa đốt xác vì lý do chẳng thể ngờ

Đang mang thai 5 tháng, người phụ nữ bị gia đình chồng phóng hỏa đốt xác vì lý do chẳng thể ngờ

Khi đang mang thai ở tháng thứ 5, một người phụ nữ 24 tuổi đã bị gia đình chồng phóng hỏa đốt xác khiến hai mẹ con tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   báo cảnh sát bán khỏa thân dấu hiệu bạo lực

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích