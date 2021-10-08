Người đàn ông 48 tuổi cùng một lúc khiến 5 người phụ nữ phát cuồng vì yêu và cái giá chẳng thể ngờ

Thế giới 08/10/2021 17:52

5 người phụ nữ cùng một lúc yêu cuồng nhiệt một người đàn ông 48 tuổi mà không hề biết đến sự tồn tại của nhau.

Theo QQ, một người đàn ông 48 tuổi ở Fano, Ý luôn tự nhận mình là một kẻ thất nghiệp đã “gài bẫy” 5 người phụ nữ và lừa mất số tiền 100.000 euro (khoảng 2.6 tỷ đồng). Mới đây, người đàn ông này cũng đã phải nhận những hình phạt thích đáng cho hành vi của mình.

Được biết, 5 nạn nhân đều là góa phụ hoặc đã ly hôn có độ tuổi từ 55 đến 75 tuổi. Họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau và đều yêu cuồng nhiệt người đàn ông này. Thậm chí có người còn nói rằng họ đã yêu anh ta thật lòng. Vậy nhưng tất cả chỉ là một chiêu trò lừa đảo.

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 5 người phụ nữ cùng yêu cuồng nhiệt một người đàn ông 48 tuổi nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của nhau

Mãi cho đến khi những nạn nhân này dần dần phát hiện ra mục đích thật sự của người đàn ông là cố gắng lừa tiền thì mới tỉnh ngộ và làm đơn kiện người này ra tòa. Hai nạn nhân trong vụ án này đã nói với thẩm phán rằng, họ rất tin tưởng người đàn ông này. Một người trong số họ thì thẳng thừng nói rằng, bà yêu người đàn ông này sâu sắc. Chính vì điều này mà họ đã bị anh ta lừa đảo hơn 30.000 euro (khoảng 789 triệu đồng).

Nạn nhân đầu tiên là một góa phụ 62 tuổi, để thỏa mãn người tình trẻ, người phụ nữ này thậm chí đã vay 34.000 euro từ một công ty tài chính. Nạn nhân còn lại là một người phụ nữ 64 tuổi đã ly hôn. Người đàn ông 48 tuổi nói với nạn nhân rằng, anh ta có một người em họ làm trong ngành tài chính và có thể giúp bà đầu tư cổ phiếu. Chính vì vậy người phụ nữ này đã đưa cho anh ta 35.000 euro tiền tiết kiệm.

Trên thực tế, bản thân người đàn ông này là một nhà đầu tư tài chính nhưng anh ta chưa bao giờ nói cho bất kỳ nạn nhân nào về danh tính của mình. Thay vào đó, anh ta chỉ nói rằng mình là một người thất nghiệp. Sau khi bị kiện, người đàn ông này đã bị các công tố viên kết án 2 năm tù và nộp phạt 1.000 euro. Tuy nhiên, người này dường như đã lẩn trốn để tránh bị trừng phạt.

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Từ khóa:   đầu tư tài chính chiêu trò lừa đảo hình phạt thích đáng

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