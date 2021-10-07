Người đàn ông phát hiện vợ ngoại tình, bàng hoàng hơn với thân phận người tình của vợ

Thế giới 07/10/2021 22:03

Vốn có một gia đình hạnh phúc, người đàn ông chẳng thể ngờ vợ lại phản bội mình suốt 3 năm và bàng hoàng hơn với thân phận của người đàn ông mà vợ ngoại tình.

Theo Daily Star ngày 1/10, một người đàn ông xin được giấu tên gần đây đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi phát hiện vợ ngoại tình và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Người này nói rằng, anh vô cùng đau lòng và nghĩ rằng mình là tên ngốc nhất trên thế giới sau khi phát hiện ra vợ ngoại tình.

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 Người đàn ông phát hiện vợ ngoại tình trong suốt 3 năm chung sống - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông cho biết, hai vợ chồng vốn có cuộc sống rất hạnh phúc, họ đã mua được nhà và công việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Cho đến 2 tuần trước người đàn ông này mới phát hiện ra vợ đã ngoại tình 3 năm. Điều khiến anh sốc nhất đó chính là, nhân vật mà vợ ngoại tình lại chính là người anh em sinh đôi của mình.

Mặc dù cả gia đình thường vui đùa cùng nhau nhưng người đàn ông này chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Thậm chí 3 năm về trước anh còn để người anh em sinh đôi làm phù rể trong hôn lễ của mình.

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 Điều đáng nói là nhân tình của vợ lại chính là người anh em song sinh của nam chính - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nói với trái tim tan nát: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng hai người thân thiết nhất với tôi trên thế giới này lại làm một việc đê hèn và hủy hoại như vậy”. Mặc dù người vợ đã gửi lời xin lỗi nhưng người đàn ông này vẫn không thể tha thứ.

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Từ khóa:   không thể tha thứ cộng đồng mạng người anh em sinh đôi

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