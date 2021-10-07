Bi kịch: 12 thiếu niên đá bóng trên sân, 9 người tử vong vì bị sét đánh

Thế giới 07/10/2021 16:40

Một vụ việc đau lòng mới đây xảy ra trên một sân bóng, 12 thiếu niên đang đá bóng thì bất ngờ bị sét đánh khiến 9 người tử vong.

Theo Sohu, ngày 5/10 truyền thông châu Phi đưa tin, một thảm kịch đã xảy ra tại Arua một vùng ở Tây Bắc Uganda. Hôm trước, một trận mưa giông xảy ra trên địa bàn đã khiến 9 thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi thiệt mạng vì bị sét đánh. Chính quyền và Hội Chữ Thập đỏ đã xác nhận sự việc này.

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 9 trong số 12 thiếu niên đã bị sét đánh tử vong khi đang trên sân bóng 

Người phát ngôn của cảnh sát Uganda cho biết, một trong số các nạn nhân chết ngay tại chỗ, những người còn lại được chuyển đến bệnh viện khu vực Arua sau khi bất tỉnh nhưng sau đó cũng tử vong. Chính quyền địa phương cho biết, 3 cậu bé tham gia trận bóng may mắn sống sót và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát Arua nói với truyền thông rằng, nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn thương tâm này và hiện tại họ không thể chia sẻ thêm thông tin nào. Những điều tương tự không phải là chuyện hiếm gặp ở Uganda – nơi thường xuyên xảy ra giông bão và không thể lường trước được hậu quả. Vào tháng 8/2021, 10 thanh thiếu niên đang chơi trên sân bóng nhưng sau đó một tia sét đánh xuống khiến 9 người tử vong tại chỗ. Tháng 6/2011, sét đánh vào một trường tiểu học cũng đã giết chết 18 trẻ em.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tử vong tại chỗ không thể lường trước

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