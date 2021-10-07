Mua thỏi vàng 1.000 gram với giá hời, người đàn ông cho vào lò vi sóng thử nghiệm và bật khóc sau đó 5 phút

Sau khi mua được thỏi vàng 1000 gram từ người bạn với giá hời, người đàn ông làm một thử nghiệm trong lò vi sóng và bật khóc khi nhìn thấy kết quả.

Mới đây, một người đàn ông đã mua một thỏi vàng từ một người bạn với giá rất rẻ, bên ngoài còn in vàng nguyên chất 999,9, trọng lượng của thỏi vàng này là 1.000 gram. Người đàn ông nghĩ rằng mình sắp phát tài nhờ miếng vàng này.

Mua được thỏi vàng với giá hời từ người bạn, người đàn ông tưởng rằng mình đã phát tài

Người đời thường có câu: “Vàng thật không sợ lửa”, sau khi về nhà, người đàn ông muốn thử xem miếng vàng này có phải là vàng thật không nên đã nghĩ ra một cách để thử. Anh ta cho thỏi vàng vào lò vi sóng và bật nhiệt độ cao.

Người đàn ông cho miếng vàng này vào lò vi sóng kiểm tra xem vàng thật hay giả...

... và bật khóc sau khi nhìn thấy kết quả của thí nghiệm

Ban đầu, thỏi vàng không có bất kì phản ứng gì, người đàn ông mừng thầm vì đã mua được hàng thật. Không ngờ chỉ 5 phút sau đó, lò vi sóng đã bốc cháy. Người đàn ông sợ hãi vội vàng dập lửa và lấy ra miếng vàng đã bị đốt cháy. Miếng vàng ban đầu đã bị tan ra và chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Người đàn ông bật khóc trước những gì vừa xảy ra. Đến lúc này anh mới biết rằng người bạn đã bán cho anh một thỏi vàng giả.

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