Con gái mới sinh được 6 ngày đã có kinh nguyệt, một câu nói của bác sĩ khiến người mẹ đỏ mặt

Mặc dù mới sinh được 6 ngày nhưng con gái của Trương lại có kinh nguyệt khiến cô và chồng vô cùng lo lắng.

Ai cũng biết rằng kinh nguyệt là một trong những đặc điểm sinh lý hết sức bình thường của phụ nữ. Bình thường, những bé gái từ 11 đến 19 tuổi sẽ có kinh nguyệt để đánh dấu sự trưởng thành. Vậy nhưng có những bé gái vừa mới chào đời đã xuất hiện kinh nguyệt khiến người nhà vô cùng lo lắng.

Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, chị Trương năm nay 28 tuổi đã có một cậu con trai. Cách đây ít lâu, Trương hạ sinh một tiểu công chúa, điều này khiến gia đình hai bên vô cùng vui mừng vì có đủ nếp đủ tẻ. Chồng của Trương dành tình cảm đặc biệt cho cô con gái này, mỗi đêm anh đều hát cho con gái nghe.

Gia đình vốn rất hạnh phúc nhưng đến ngày thứ 6 sau khi con gái chào đời, một sự việc đã khiến gia đình Trương vô cùng hoang mang. Khi mẹ chồng Trương thay tã cho cháu gái vô tình phát hiện có vết máu, điều này khiến bà rất sợ hãi và đã nói với con dâu ngay lập tức. Trương kiểm tra cẩn thận vùng mông của con gái thì không phát hiện vết thương nào, cô tưởng rằng con gái mắc bệnh nan y nên đã gọi xe chuẩn bị đưa con đi bệnh viện.

Lúc này chồng của Trương nói rằng, hiện tại cô đang ở cữ, để anh đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, có chuyện gì anh sẽ gọi điện thoại báo liền cho vợ biết. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Trương cũng đồng ý.

Vừa sinh được 6 ngày, con gái của Trương đã có kinh nguyệt khiến cô và gia đình vô cùng lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ thăm khám cẩn thận và cho biết, đó chỉ là triệu chứng kinh nguyệt giả ở trẻ sơ sinh mà thôi. Bác sĩ nói với chồng Trương rằng, gia đình không cần lo lắng, đây là hiện tượng sinh lý bình thường và sẽ tự động biến mất sau một tuần. Chồng Trương liền gọi điện báo bình an cho vợ, nghe xong những lời này Trương đỏ mặt vì xấu hổ, cô tự trách bản thân, những điều bình thường như vậy mà cũng không biết.

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