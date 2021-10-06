Cảnh báo: Phát hiện một loại virus mới chưa từng được biết đến có thể lây nhiễm sang người, ít nhất 7 người đã bị nhiễm

Thế giới 06/10/2021 22:48

Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, các nhà khoa học đã phát hiện một loại virus mới có thể lây nhiễm sang người và gây sốt 39 độ.

Ngày 6/10 trang Sohu đưa tin, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra một loại virus mới chưa từng được biết đến trước đây và có thể lây truyền sang người. Virus này có thể gây sốt cao 39 độ và được gọi là virus Yezo.

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 Công trình nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra virus Yezo có thể lây nhiễm sang người

Nguồn tin này cho hay, virus Yezo được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2019. Vào thời điểm đó, một người đàn ông 41 tuổi đã phải nhập viện vì liên quan đến một loại virus mới. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt và đau chân do bị bọ ve cắn khi đi dạo tại một khu rừng ở Hokkaido, Nhật Bản. Vào thời điểm đó, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với tất cả các loại virus từng được biết đến do bọ ve cắn.

Năm 2020 cũng có một bệnh nhân khác nhập viện với các triệu chứng tương tự. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích mẫu máu của hai bệnh nhân và phát hiện ra một loại virus mới.

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 Trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm virus Yezo vào năm 2019 sau khi bị bọ ve cắn

Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả trên tạp chí Nature Communications vào cuối tháng 9 vừa qua. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu này cho biết, kể từ năm 2014 đến nay đã có ít nhất 7 người Nhật Bản đã bị nhiễm loại virus này, vậy nhưng đến nay vẫn chưa có ai tử vong. Theo ghi nhận, virus có thể gây sốt cao tới 39 độ và gây giảm số lượng tiểu cầu và bạch cầu. Ngoài ra, một số bệnh nhân ở Nhật Bản cũng có dấu hiệu bất thường về chức năng gan.

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Từ khóa:   virus mới gây sốt cao tiểu cầu và bạch cầu

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