Kinh hoàng: Bố cưỡng hiếp con gái nhiều năm, ép con trai tấn công tình dục mẹ ruột đang say rượu

Thế giới 07/10/2021 19:03

Một người bố ác quỷ 41 tuổi ở Singapore cưỡng hiếp con gái ruột trong nhiều năm đồng thời ép con trai tấn công tình dục mẹ ruột khi bà đang say rượu.

Người bố ác quỷ 41 tuổi này sống với vợ 45 tuổi, con trai và con gái nhỏ, để bảo vệ các nạn nhân, các bên liên quan đã không tiết lộ tên thật của người đàn ông này và gọi anh ta là A.

A là kỹ thuật viên âm thanh, ngày thường A thường tan ca sớm hơn vợ, nhiều khi con trai không có nhà nên A có nhiều thời gian ở cùng con gái. Tận dụng cơ hội này, A bắt đầu có những hành vi không đúng đắn với con gái ruột của mình khi cô bé mới 9 tuổi. Mặc dù ghê tởm với những hành vi của bố nhưng cô bé không dám tâm sự với với người khác về những gì mình đang phải trải qua.

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 Người đàn ông mất nhân tính đã cưỡng hiếp con gái ruột trong nhiều năm

Vào một ngày năm 2015, A yêu cầu con gái 11 tuổi đi tắm, khi cô bé tắm xong, A đã cởi hết đồ của mình và tấn công tình dục cô bé. Ngày qua ngày, hành vi của A với con gái ruột ngày càng tồi tệ hơn. Tháng 9/2017, A uống rượu ở phòng khách và yêu cầu con gái đi tắm trước. Sau khi con gái tắm xong, A nói là lần này sẽ khiến cô bé đau đớn nhưng phải cố gắng chịu đựng. A thậm chí còn không đeo bao cao su và hoàn toàn không tính đến hậu quả. Trong lúc bị xâm hại tình dục, vì quá đau đớn, cô bé đã khóc và xin bố dừng việc này lại nhưng A phớt lờ tất cả và tiếp tục hành vi ngang ngược của mình. Sau đó cô bé đã nói với anh trai về những trải nghiệm đau đớn của mình.

Anh trai thuyết phục em gái không nhượng bộ nhưng hai anh em vẫn sợ bị bố đánh và lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình nên chưa báo cảnh sát. Hai anh em không dám tâm sự với mẹ vì sợ mẹ gây chuyện với bố và có thể sẽ bị tấn công.

Mặt khác, cuộc sống của người anh trai cũng không hề dễ dàng, người bố A thường hay cáu gắt, ngày nào cũng đánh đập, đấm đá vào người cậu con trai. Điều kinh khủng nhất đã xảy ra vào năm 2018. Một ngày nọ, A và vợ uống rượu, người vợ say quá nên lăn ra ngủ trước. Bất ngờ A gọi cậu con trai 15 tuổi đang chơi game bên ngoài vào phòng ngủ và ra lệnh cho cậu bé quan hệ với mẹ ruột của mình.

Sau khi người con trai bước vào cửa, cậu bé hoảng hốt khi thấy mẹ không mặc đồ gì từ thắt lưng trở xuống. Cậu bé đã từ chối nhưng người bố lớn tiếng và ép buộc cậu bé quan hệ với mẹ ruột của mình. Quá sợ hãi vì những trận đòn roi của bố, cậu bé nhắm mắt nghe theo lời bố. Không biết liệu A có cho vợ uống thuốc mê hay không mà người vợ không biết gì về chuyện này.

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 Không chỉ vậy, A còn ép buộc cậu con trai tấn công tình dục mẹ ruột khi bà say rượu

Bước ngoặt của vụ việc này đã xảy ra vào năm 2019, cô con gái đã được học giáo dục giới tính ở trường, lúc này cô biết bố mình bất thường thế nào. Sau khi về nhà, người bố vẫn ngang ngược bắt con gái quan hệ tình dục. Cô gái sợ hãi phát khóc, người đàn ông biến thái lập luận rằng ông làm như vậy vì không muốn con gái mình quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác và hy vọng cô bé mãi mãi độc thân.

Ngày 1/11/2019 cô bé đã khóc vì bị bố cưỡng hiếp một lần nữa, cô bé trốn khỏi nhà và đến cầu cứu cô của mình. Người cô bàng hoàng khi biết sự thật và vội vàng đưa cô bé đến đồn công an trình báo vào sáng sớm 2/11/2019. Sau đó cảnh sát cũng điều tra thêm việc A ép con trai quan hệ tình dục với mẹ ruột.

Sau gần 2 năm, vào ngày 4/10/2021, A cuối cùng cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Người đàn ông vô nhân tính này bị phạt 29 năm tù cho những tội ác mình gây ra.

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Từ khóa:   tấn công tình dục giáo dục giới tính trải nghiệm đau đớn

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