Bệnh lạ xuất hiện nhiều nơi ở Đài Loan gây ngứa da, số bệnh nhân đến bệnh viện điều trị ngày một tăng cao

Thế giới 07/10/2021 22:40

Một loại bệnh lạ đang bùng phát tại Đài Loan khiến người dân vô cùng lo lắng, số bệnh nhân ngày một tăng cao.

Theo Sohu, vài ngày trước đây ở Bành Hồ, Đài Loan đã xuất hiện một căn bệnh lạ, nhiều người bị phát ban và ngứa da. Chính vì lý do này, các bệnh viện và phòng khám của địa phương đều rất đông bệnh nhân tới khám.

Tôn Vũ – Một bác sĩ khoa truyền nhiễm tại một bệnh viện trong khu vực cho biết, đã có thêm nhiều bệnh nhân bị phát ban và ngứa da tại các phòng khám ngoại trú. Những bệnh nhân này đều có một đặc điểm chung là bị ngứa da ở những chỗ không che quần áo, đặc biệt là vai, cổ, cánh tay… Rất có thể lông sâu róm theo gió thổi rồi tiếp xúc lên bề mặt da dẫn đến phát ban sau khi tiếp xúc.

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 Nhiều người dân ở Đài Loan mắc một căn bệnh lạ, ở những vùng da không được che kín đều bị phát ban và rất ngứa

Vị bác sĩ này cũng nhắc nhở mọi người rằng, tốt nhất nên che những phần da dễ bị tiếp xúc này lại và tránh xa sâu róm. Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện tại bãi cỏ cạnh một nhà hàng, cơ quan chức năng đã tiến hành khử trùng khu vực này.

Được biết, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đây vào năm 2009, vì vậy nhiều người nghĩ rằng lông sâu róm theo gió bay khắp mọi nơi chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trước mắt chưa có biện pháp nào giải quyết tình trạng trước mắt nên mọi người có triệu chứng cần phải được điều trị sớm và đặc biệt nên mặc kín khi đi ra đường.

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Từ khóa:   bị ngứa da phát ban khử trùng

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