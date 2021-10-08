Đang mang thai 5 tháng, người phụ nữ bị gia đình chồng phóng hỏa đốt xác vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 08/10/2021 19:06

Khi đang mang thai ở tháng thứ 5, một người phụ nữ 24 tuổi đã bị gia đình chồng phóng hỏa đốt xác khiến hai mẹ con tử vong.

Theo 163, một phụ nữ 24 tuổi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đang mang thai 5 tháng đã bị chồng và gia đình chồng bạo hành trong một thời gian dài. Mới đây, thai phụ tội nghiệp này đã bị gia đình chồng phóng hỏa đốt, khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cô gái này và đứa con trong bụng đã tử vong.

mang thai 5 thang 1
 Một thai phụ mang thai 5 tháng đã bị gia đình chồng phóng hỏa giết chết dã man

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ việc này xảy ra tại làng Khasroli Milak vào ngày 23 tháng trước. Neeraj, một người phụ nữ 24 tuổi đến từ Amroha đã bị gia đình nhà chồng phóng hỏa đốt chết một cách dã man.

Người anh trai - Raju khai với cảnh sát rằng, em gái anh đã kết hôn với Jaikaran từ 4 năm trước. Mặc dù gia đình Neeraj đã cố gắng chuẩn bị của hồi môn cho con gái nhưng sau khi hôn lễ được tổ chức, nhà trai luôn đem vấn đề của hồi môn quá ít ra để ngược đãi cô gái tội nghiệp.

mang thai 5 thang 2
 Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này là vì nhà chồng cho rằng của hồi môn của cô gái quá ít

Sau khi bố mẹ chồng phóng hỏa đốt Neeraj, họ đã đưa cô đến một bệnh viện ở Moradabad rồi bỏ đi. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vô cùng nguy kịch nên dã được chuyển đến một bệnh viện ở Delhi điều trị. Vậy nhưng cô gái xấu số và đứa con trong bụng đã tử vong vào ngày 1/10. Hiện tại phía cảnh sát đã đệ đơn kiện chồng và gia đình chồng của Neerai, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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