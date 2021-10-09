Góa phụ bị người thân lột quần áo và đánh đập dã man vì nghi ngờ cô sử dụng ‘ma thuật đen tối’

Thế giới 09/10/2021 17:16

Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã bị chính những người thân của mình lột trần và đánh đập vì nghi ngờ cô sử dụng ‘ma thuật đen tối’.

Theo 163, tại một ngôi làng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ đã xảy ra sự việc đau lòng gây sốc cộng đồng mạng nước này. Một người phụ nữ đã bị chính những người thân và cũng là hàng xóm của cô lột hết quần áo và đánh đập vì nghi rằng nạn nhân đã sử dụng tà thuật với một vài người trong số họ.

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 Góa phụ 45 tuổi bị chính những người thân và cũng là hàng xóm của mình đánh đập dã man

Sau khi một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 8/10, cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Được biết, vụ việc này xảy ra tại làng Mandavi thuộc vùng Dhar, ba trong số bốn bị cáo đều là hàng xóm của nạn nhân và đã bị bắt.

Một quan chức cảnh sát cho biết, các bị cáo cáo buộc nạn nhân 45 tuổi đã “ném ánh mắt tà ma” vào một vài người trong số họ khiến họ bị bệnh nên đã đánh đập cô. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết thêm rằng, người phụ nữ này là một góa phụ, cô sống cùng với con gái. Những người hàng xóm cho rằng cô đã sử dung “ma thuật đen tối” nên đã lột hết quần áo trên người đồng thời túm tóc và đánh đập nạn nhân. Hiện tại 3 bị cáo đã bị bắt giữ, cảnh sát đang truy lùng bị can thứ tư.

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Từ khóa:   Ấn Độ truy lùng góa phụ

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