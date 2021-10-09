Cô gái gây tranh cãi mạng xã hội khi công khai chia sẻ chồng mình cho mẹ ruột và chị gái

Thế giới 09/10/2021 16:31

Mới đây một cô gái người Anh đã công khai trên mạng xã hội rằng cô sẵn sàng chia sẻ chồng mình cho mẹ và chị gái, và đây cũng chính là bí quyết giữ hạnh phúc của cô.

Theo thông tin trên Daily Star, một người phụ nữ tên Madi Brooks mới đây đã tiết lộ về mối quan hệ giữa bản thân và chồng. Madi cho biết, cô sẵn sàng chia sẻ người bạn đời của mình cho mẹ và thậm chí là chị gái của cô. Cô cho biết đây cũng chính là bí quyết gìn giữ hạnh phúc hôn nhân của mình. Quan điểm sống của Madi ngay lập tức nhận về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

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 Madi chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Madi là được xem là một ngôi sao trên TikTok với gần 100.000 người theo dõi. Cô đã chia sẻ “bí quyết” của mình trong một video mới đây được đăng tải. Kể từ khi được đăng tải, clip nãy đã nhận được 10.000 bình luận và có hơn 300.000 lượt thích. Tuy nhiên một số cộng đồng mạng lại không đồng tình với quan điểm sống này của Madi.

Trong clip, Madi cho biết, mẹ cô và chồng cô đều là một phần của mối quan hệ này, thậm chí chị gái của cô cũng tham gia vào hành động này. Ngôi sao mạng xã hội nói thêm, bất cứ khi nào cô không có tâm trạng, cô có thể để chồng cho mẹ, thậm chí cho chị gái. Đây được xem là cách giữ gìn hạnh phúc của Madi. Vậy nhưng nhiều cư dân mạng lại tỏ ra vô cùng bối rối với lối sống của Madi.

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Từ khóa:   giữ gìn hạnh phúc cư dân mạng ý kiến trái chiều

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