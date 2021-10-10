Phát hiện vợ ngoại tình với cô gái lạ, người chồng giải quyết theo cách có một không hai

Thế giới 10/10/2021 21:29

Sau khi phát hiện người vợ 28 tuổi của mình ngoại tình với một người phụ nữ lạ, người chồng đã có cách hành xử khiến nhiều người bất ngờ.

Theo 163, năm 2016 Saskia Michalki kết hôn với người chồng hơn mình 6 tuổi Marcin với nhiều kỳ vọng tốt đẹp về hôn nhân. Cặp đôi người Đức đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu. Tuy nhiên sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của cả hai vẫn khá lận đận.

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 Sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của Marcin và Saskia vẫn khá lận đận

Vào cuối năm 2019 Saskia gặp Lui trong phòng tập thể dục, cô bắt đầu ngoại tình với một người đồng giới. Lúc đầu, Saskia và Lui chỉ là những người bạn tốt, họ không nói gì đến chuyện yêu đương. Vậy nhưng theo thời gian, cả hai dần dần dành tình cảm cho nhau. Saskia ngày càng muốn sống với Lui nhiều hơn, cô thấy thật hạnh phúc khi ở bên cạnh Lui, điều mà Marcin không thể mang đến cho cô.

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 Saskia đã nảy sinh tình vảm với người tình đồng giới của mình tại một phòng tập thể dục
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 Vậy nhưng Marcin đã chấp nhận tất cả sau khi Saskia nói mọi chuyện với anh

Sau đó Saskia đã thú thật mọi chuyện với chồng của mình. Điều đáng kinh ngạc là thay vì ngạc nhiên, Marcin lại rất hiểu vợ mình. Marcin nói rằng anh đã nhận ra mối quan hệ này từ sớm và không nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến những kỳ vọng của mình về cuộc sống. Được sự cho phép của chồng, Saskia và Lui không còn lo lắng gì nữa, cả hai chính thức hẹn hò. 6 tháng sau Saskia, Marcin và Lui cùng nhau dọn đến một căn hộ mới và bắt đầu cuộc sống cho ba người.

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 Cả ba hiện tại sống chung một nhà, họ sống hạnh phúc và không có sự nghi ngờ lẫn nhau

Marcin và Lui giống như anh em một nhà, Saskia gọi mối quan hệ của họ là mối quan hệ thuần túy, cả Lui và Marcin đều nhận được tình yêu thương từ Saskia, ở họ không có sự nghi ngờ lẫn nhau.

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