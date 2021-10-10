Tham gia một bữa tiệc, thiếu nữ 14 tuổi bị bắt cóc và lạm dụng tình dục suốt một tháng trời

Thế giới 10/10/2021 17:59

Một thiếu nữ 14 tuổi ở Sydney đã bị bắt cóc và lạm dụng tình dục sau khi tham gia một bữa tiệc, cô chỉ được giải cứu sau đó một tháng.

Theo 163, một thiếu nữ 14 tuổi  ở Sydney, Australia vô tình gặp Elham Naaman, 24 tuổi trong một bữa tiệc vào ngày 5/6/2021. Elham Naman phát hiện nạn nân và giả vờ tỏ ra thân thiện với con mồi của mình. Người phụ nữ này tỏ ra thân thiết với cô bé 14 tuổi khiến nạn nhân lầm tưởng rằng mình đã gặp được tri kỷ.

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 Tưởng rằng gặp được tri kỷ, thiếu nữ 14 tuổi chẳng thể ngờ mình đã rơi vào động quỷ

Sau khi thân thiết với nhau, cô bé 14 tuổi đã đi cùng Naanam đến một khách sạn. Vậy nhưng khi nạn nhân vừa bước vào ô tô thì bị một người đàn ông đã nấp trong xe cưỡng hiếp. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây.

Sau đó nạn nhân được đưa vào một khách sạn và bị đánh thuốc mêtấn công tình dục, tiếp theo đó cô bé được chuyển đến một căn hộ nhỏ. Ở đó, thiếu nữ 14 tuổi bị giam cầm trong thời gian dài. Cô bé bị tấn công tình dục, đe dọa, cưỡng hiếp và buộc phải tiêm heroin. Mãi đến ngày 6/7, nạn nhân mới được cảnh sát giải cứu.

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 Nạn nhân đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp suốt một tháng trời

Naaman bị bắt sau đó, được biết trước đây người phụ nữ này cũng đã nhiều lần phạm tội và đã từng bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam vì tấn công người khác và trộm xe. Trong vụ án này, ngoài Naaman còn có hai người phụ nữ và một người đàn ông khác bị bắt vì tội bắt cóc, tấn công tình dục, đe dọa và buôn bán ma túy.

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Từ khóa:   tấn công tình dục buôn bán ma túy đánh thuốc mê

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