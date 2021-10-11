Một cô gái 19 tuổi vừa đến làm việc tại một công ty được 3 ngày thì rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong, nguyên nhân cái chết khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo Sina, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại một tòa nhà ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 21/9. Cảnh sát cho biết, cô gái 19 tuổi đã được sếp cô là Prateek Vaish – người đứng đầu một công ty sữa gọi đến văn phòng vào chiều hôm đó.

Vừa đi làm được 3 ngày, cô gái 19 tuổi đã rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong

Có thông tin cho rằng, văn phòng của công ty sữa nằm ở tầng 10 của tòa nhà, trong khi tư dinh của Prateek Vaish nằm ở tầng 11. Prateek Vaish gọi nữ thư ký trẻ đến văn phòng, khi cô gái bước vào hắn đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Prateek Vaish nói rằng muốn cô thư ký làm người yêu của mình và anh ta có thể cho cô rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, nữ thư ký lập tức từ chối và tìm cách chạy ra ngoài. Không ngờ cô gái bị Prateek Vaish uy hiếp và hành hung. Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này đã đe dọa cô thư ký không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Vậy nhưng nữ thư ký dọa sẽ báo cảnh sát và Prateek Vaish đã đẩy cô xuống từ ban công tầng 10 vì lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Nghe thấy tiếng la hét của cô gái, người dân xung quanh đã chạy đến ngay lập tức, khi được phát hiện cô gái đã tử vong và không mặc quần áo.

Prateek Vaish đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình sau khi bị cảnh sát bắt giữ

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của nạn nhân cũng chạy đến hiện trường, bà nói rằng chỉ ba ngày trước con gái bà vừa trở thành thư ký riêng của Prateek Vaish. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Prateek Vaish đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nhận được tấm hình khỏa thân của mình từ một email lạ, cô gái quyết định hành động và cái kết chẳng thể ngờ Cô gái bất ngờ nhận được một email lạ, file đính kèm là hình khỏa thân của mình vài năm trước, cô sốc nặng khi sự việc này lại xảy ra với mình.

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