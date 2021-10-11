Mới đây hai chị em họ người Ấn Độ đã bị lừa lên xe cứu thương và tấn công tình dục tập thể ngay trước đồn cảnh sát gây phẫn nộ dư luận.

Theo thông tin từ 163, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hai cô gái bị ba người đàn ông lái xe cấp cứu tư nhân lừa lên xe ngay trước đồn cảnh sát và tấn công tình dục tập thể hai chị em sau đó. Sự việc này khiến cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ vô cùng sốc.

Hai chị em bị 3 người đàn ông lừa lên xe cứu thương ngay trước đồn cảnh sát

Được biết một trong hai nạn nhân được thông báo đến đồn cảnh sát để giải quyết tranh chấp với chồng. Người phụ nữ này lo lắng vì phải đối diện một mình với chồng nên đã rủ em họ đi cùng. Sau khi xong việc ở đồn công an, hai chị em chuẩn bị bắt xe về nhà thì bất ngờ thấy một chiếc xe cấp cứu dừng trước mặt.

Ba thanh niên lái xe cấp cứu tư nhân, trong lúc nói chuyện thì được biết hai chị em đang đợi xe. Những người này nói rằng họ đi cùng đường, có thể chở hai người nên giá cước sẽ giảm nhiều so với gọi xe. Vì nghĩ rằng có thể tiết kiệm ít tiền nên hai chị em không ngần ngại lên xe. Không ngờ đây lại là sự khỏi đầu cho một cơn ác mộng.

Người đàn ông chạy xe không đúng theo lộ trình ban đầu, hai chị em hỏi thì ba người đàn ông đều im lặng, họ không cười đùa như lúc đầu. Sau đó hai chị em bị lôi vào một cửa hàng và bị ba người đàn ông lần lượt tấn công tình dục.

Sau đó ba người đàn ông tấn công tình dục và tra tấn hai chị em một cách dã man

Có thông tin cho rằng, lúc này hai chị em phản kháng mạnh khiến 3 người đàn ông này rất tức giận. Họ đã dùng thuốc lá làm bỏng hai chị em thậm chí ép nạn nhân uống rượu và đánh đập nạn nhân dã man. Một nhân chứng đi ngang qua nhận thấy sự bất thường nên đã báo cảnh sát. Ngay sau đó 3 tên này đã bị cảnh sát bắt giữ, sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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