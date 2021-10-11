Cô gái 18 tuổi khoe khoang về việc cưỡng hiếp cậu bé 12 tuổi và bắt cậu gọi bằng ‘mẹ’

Thế giới 11/10/2021 21:50

Một vụ việc gây sốc đã xảy ra tại Mỹ khi một cô gái 18 tuổi thừa nhận đã cưỡng hiếp một cậu bé 12 tuổi.

Theo 163, Morgan Roberts, 18 tuổi, sống tại Kentucky, Mỹ đã bị bắt tháng trước vì bị tình nghi tấn công tình dục một cậu bé 12 tuổi. Nạn nhân đã khai với cảnh sát rằng, Roberts đã quan hệ với mình 3 lần.

Sự việc xảy ra lần đầu tiên tại nhà của cậu bé, khi đó Roberts đã có những hành động không đúng mực với nạn nhân. Mẹ của cậu bé đã báo cảnh sát sau khi nhìn thấy một đoạn tin nhắn bệnh hoạn trên điện thoại di động của con trai mình. Người gửi đoạn tin nhắn cho cậu bé chính là Morgan Roberts.

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 Morgan Roberts đã cưỡng hiếp cậu bé 12 tuổi 3 lần và đã thú nhận hành vi phạm pháp của mình

Cảnh sát cho biết, Roberts đã thừa nhận cưỡng hiếp cậu bé 12 tuổi, điều đáng nói là Roberts muốn những cậu bé mà cô qua lại đều gọi cô là mẹ. Được biết, Roberts đã kết bạn với nhiều đứa trẻ nhỏ hơn cô nhiều tuổi. Roberts đã bị bắt vào tháng trước sau khi cảnh sát cố gắng xác định nơi ở của người phụ nữ này trong nhiều tuần.

Được biết không có thêm nạn nhân nào trong vụ án này dù Roberts có xu hướng thích làm bạn với trẻ vị thành niên. Cô gái 18 tuổi được phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10.000 đô la Mỹ (khoảng 230 triệu đồng) vào cuối tháng 9 và hiện nay cô đang nộp đơn xin tại ngoại.

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Từ khóa:   tấn công tình dục báo cảnh sát tiền bảo lãnh

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