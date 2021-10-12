Thiên thạch từ trên trời rơi trúng gối giữa lúc ngủ say, cô gái thoát chết trong gang tấc

Thế giới 12/10/2021 14:13

Một thiên thạch xuyên qua mái nhà và đã rơi trúng gối của một người phụ nữ giữa lúc ngủ say nhưng may mắn thay cô gái đã thoát chết trong ngang tấc.

Theo QQ, một người phụ nữ sống ở Canada đã tỉnh dậy khi phát hiện một mảnh thiên thạch rơi ngay bên cạnh trong lúc ngủ say. Truyền thông Canada cho biết, vào ngày 4/10 nhiều người nhìn thấy một quả cầu lửa chiếu sáng trên bầu trời vậy nhưng Ruth Hamilton lại ngủ rất say cho đến khi bị đánh thức bởi những âm thanh va chạm trên trần nhà và cảm giác có mảnh vỡ rơi xuống mặt.

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 Một thiên thạch đã rơi trúng gối của một người phụ nữ Canada khi cô đang ngủ say

Khi nghe thấy tiếng “nổ”, Hamilton đã nghĩ rằng mình bị tấn công bởi một tay súng hoặc thứ gì đó tương tự. Vậy nhưng sau đó cô nhận ra âm thanh này đến từ bầu trời. Hamilton nói: “Tôi bật dậy và bật đèn lên, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”. Sau khi nhìn xung quanh, Hamilton phát hiện một viên đá trên gối, ngay sau đó cô đã gọi điện báo cảnh sát.

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Viên đá rơi trúng gối được Hamilton chụp lại sau khi tỉnh dậy

Hamilton nói rằng cô không bị thương, về thiệt hại của ngôi nhà, công ty bảo hiểm sẽ đến kiểm tra và xem tổng thiệt hại là bao nhiêu. Nhiều người nhận xét, Hamilton đã vô cùng may mắn vì đã thoát chết trong gang tấc.

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Từ khóa:   bị tấn công báo cảnh sát công ty bảo hiểm

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