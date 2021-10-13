Kinh hoàng: Cậu bé 10 tháng tuổi ngồi khóc bên vũng máu khi chứng kiến cảnh bố mẹ chết thảm

Thế giới 13/10/2021 15:09

Những hình ảnh của cậu bé 10 tháng tuổi ngồi khóc bên vũng máu khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo thông tin trên Daily Mail vào ngày 11/10, một cặp vợ chồng trẻ người Brazil đã bị bắn chết ngay trước mặt con trai họ trên phố. Những hình ảnh em bé 10 tháng tuổi ngồi khóc bên vũng máu trong khi bố mẹ đã chết gây chấn động mạng xã hội.

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 Những hình ảnh gây sốc cộng đồng mạng xã hội những ngày qua

Cảnh sát Brazil cho biết, vào ngày 8/10 Albuquerque Do Prado, 18 tuổi và Clediana Alexandre, 19 tuổi đã đưa con trai của mình đến một ngôi nhà được cho là “ổ ma túy”. Khi hai người vừa xuống xe đã bị hai người đàn ông đi xe máy bắn chết.

Truyền thông địa phương cho biết, người phụ nữ bị bắn chết khi đứa con trai 10 tháng tuổi đang ngồi trên đùi cô. May mắn thay, cậu bé không bị thương. Nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường sau khi vụ việc xảy ra. Những bức ảnh chụp tại hiện trường khiến nhiều người sốc nặng khi chứng kiến cảnh em bé 10 tháng tuổi ngồi khóc bên thi thể của bố mẹ.

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 Albuquerque Do Prado, 18 tuổi và Clediana Alexandre, 19 tuổi đã bị bắn chết ngay trước mặt con trai

Theo cảnh sát, nạn nhân đã tham gia buôn lậu ma túy và hoạt động trong một băng nhóm tội phạm một thời gian dài. Có thông tin cho rằng, Do Prado có tiền án buôn lậu ma túy và đang bị điều tra về hai vụ cướp vào thời điểm đó. Trong khi Alexandre từng bị bắt vì nhận đồ ăn cắp.

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 Cậu bé 10 tháng tuổi may mắn thoát chết và ngồi khóc bên thi thể bố mẹ

Được biết, cơ quan bảo vệ trẻ em đã gửi cậu bé 10 tháng tuổi đến bệnh viện để điều trị. Thi thể của bố mẹ cậu bé sẽ được đưa đi khám nghiệm tử thi. Nghi phạm vẫn chưa được tìm ra và động cơ gây án vẫn chưa được xác định. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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Từ khóa:   động cơ gây án buôn lậu ma túy băng nhóm tội phạm

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