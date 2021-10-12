Người mẹ tình nguyện quan hệ với hai tên xã hội đen để cứu con gái và người bạn cùng lớp thoát khỏi thảm kịch

Thế giới 12/10/2021 18:29

Một người phụ nữ 40 tuổi đã đề nghị hai tên xã hội đen quan hệ với mình để cứu cô con gái và người bạn cùng lớp đang chơi trong nhà.

Theo 163, mới đây câu chuyện về một người mẹ 40 tuổi xuất hiện trong một chuyên mục của Đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Vào ngày xảy ra sự việc, ngoài hai mẹ con, trong nhà cô Trương có một người khách đó chính là bạn học của con gái.

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 Hai tên cướp định cưỡng hiếp một trong hai cô gái tuổi vị thành niên

Hai đứa trẻ chơi với nhau từ khi còn nhỏ, đến khi lên cấp 2, hai cô bạn vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Không ngờ vào ngày cô bạn của con gái ngủ lại nhà cô Trương đã xảy ra sự việc vô cùng nguy hiểm. Hai tên xã hội đen đã đột nhập vào nhà cô Trương với mục đích trộm tiền.

Sau khi lấy tiền thành công, một tên trong số hai tên cướp phát hiện trong nhà chỉ có ba người phụ nữ. Hắn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Là một người đã có tuổi và lại là phụ nữ, nhận thấy tình huống vô cùng nguy cấp. Cô Trương đã dốc hết sức lực và dũng khí để bảo hệ hai đứa trẻ.

Khi tên côn đồ chuẩn bị cưỡng hiếp cô gái, cô Trương đã hét lên bằng một giọng mạnh mẽ: “Dừng lại, con bé vẫn là đứa trẻ, nếu các người cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, tính chất sự việc sẽ thay đổi. Tôi có thể thay con bé quan hệ với các người, tôi đảm bảo sẽ không báo cảnh sát”.

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 Cô Trương đã đứng ra thương lượng với hai tên cướp rằng cô tình nguyện quan hệ với họ

Câu nói này của cô Trương đã thức tỉnh một tên xã hội đen, bọn chúng khuyên can lẫn nhau, mục đích đột nhập vào nhà cô Trương chỉ là trộm tiền. Nếu như bây giờ phạm tội hiếp dâm nữa thì khả năng ở tù là rất lớn. Nghe lời khuyên của đồng bọn, hai tên trộm đã bỏ đi sau khi đã vét sạch tài sản trong nhà cô Trương.

Sau sự việc này, cô Trương cho biết, khi nói chuyện với hai tên xã hội đen thực ra cô rất sợ, người run bần bật vậy nhưng không biết sao lúc đó cô lại có dũng khí mạnh mẽ như thế. Hành động vô cùng tỉnh táo của cô Trương đã nhận được cơn mưa lời khen ngợi của cộng đồng mạng, nhờ sự quyết đoán này, cô Trương đã giúp con gái và bạn học thoát khỏi thảm kịch.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung thoát khỏi thảm kịch trẻ vị thành niên

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