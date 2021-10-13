Sở hữu thành tích học tập xuất sắc, cô gái 15 tuổi bị gia đình ép bỏ học để lấy chồng gây phẫn nộ

Thế giới 13/10/2021 13:58

Một cô gái 15 tuổi ở Indonesia đã bị bố ép bỏ học để trở thành vợ người khác khiến nhà trường và bạn bè của cô bé phẫn nộ.

Theo báo chí Indonesia, NK năm nay mới 15 tuổi, là học sinh có thành tích học tập xuất sắc. NK học giỏi, rất hay giúp đỡ mọi người, được thầy cô và các bạn ở trường yêu mến. Cô bé 15 tuổi rất thích đến trường và hy vọng được tiếp tục đi học. Vậy nhưng quyết định của bố mẹ đã làm tan vỡ ước mơ của cô bé.

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 Mặc dù học rất giỏi nhưng cô bé 15 tuổi ở Indonesia vẫn phải bỏ học để lấy chồng theo nguyện vọng của bố mẹ

Hai tuần trước, khi NK vừa tròn 15 tuổi 9 ngày, bố mẹ NK đã tự ý gả cô bé cho một người ở địa phương. Theo quy định, một nữ sinh lấy chồng trong thời gian đi học thì phải bỏ học. Vì vậy NK đã phải từ bỏ ước mơ của mình để làm theo quyết định của bố mẹ.

Sau khi tin tức về vụ việc này được tiết lộ, giáo viên và bạn học của NK đã vô cùng ngạc nhiên, thậm chí họ còn tự ý khởi xướng các cuộc phản đối nhằm ngăn cản cuộc hôn nhân này và yêu cầu bố mẹ cô bé cho NK quay trở lại trường học. Hiệu trưởng ngôi trường của NK cho biết ông rất tiếc về quyết định của gia đình NK: “Cô bé là một học sinh thông minh và xuất sắc. NK cũng muốn tếp tục đi học nhưng không còn cách nào khác”.

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