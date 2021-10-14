Kinh hoàng: Cô dâu 20 tuổi bị 8 tên cướp cưỡng hiếp trên tàu trước sự chứng kiến của người chồng

Thế giới 14/10/2021 11:17

Không chỉ cướp bóc đồ đạc của những hành khách trên tàu, 8 tên cướp còn cưỡng hiếp tập thể một cô dâu 20 tuổi.

Theo Times of India, vào 7 giờ tối ngày 8/10 theo giờ địa phương, trên một chuyến tàu đến Mumbai bất ngờ xuất hiện 8 tên cướp. Băng nhóm này tiến hành cướp bóc đồ đạc của hơn 10 hành khách trên tàu. Không chỉ vậy, nhóm người này còn hiếp dâm tập thể một người phụ nữ mới cưới 20 tuổi, trong khi chồng cô gái bị bọn chúng đánh đập dã man.

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 Những hành khách trên tàu bị 8 tên tội phạm cướp đồ, sự việc hiện đang gây sốc cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ

Một nguồn tin cho hay, lúc đó đoàn tàu đang đi qua đường hầm, băng nhóm tội phạm đã lợi dụng lúc trời tối đề đe dọa ít nhất 15 hành khách trên tàu, yêu cậu họ giao điện thoại di dộng và tiền mặt. Một nam hành khách 21 tuổi bị những tên cướp đẩy khỏi tàu vì không chịu đưa tài sản, rất may do tốc độ tàu chạy chầm nên người đàn ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

Trên tàu còn có một phụ nữ vừa mới cưới đang đi du lịch cùng chồng. Sau khi bị nhóm người này nhắm tới, cô dâu mới cưới đã bị chúng tấn công tình dục tập thể. Theo báo cáo, chồng của cô gái và những hành khách xung quanh cố gắng ngăn cản nhưng đã bị bọn cướp đánh đập dã man. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm, bon chúng có độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi, trong khi đó một tên tội phạm đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt.

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