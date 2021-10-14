Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Thái Lan khi một cặp vợ chồng đưa con gái 2 tuổi đi chơi, vậy nhưng về đến nhà cả hai mới phát hiện con gái đã mất tích.

Theo QQ, sáng 12/10 trên bãi biển Bang Saen, Thái Lan, người dân địa phương đã phát hiện một bé gái đang đi bộ một mình trên bãi biển. Cô bé vừa đi vừa khóc như đang bị lạc. Vì vậy, những người dân tốt bụng đã gọi điện báo cảnh sát. Sau đó cô bé 2 tuổi đã được cảnh sát đưa về đồn chăm sóc. Khoảng 14 giờ chiều, bố mẹ bé gái lo lắng lái xe đến đồn cảnh sát, cuối cùng cô con gái 2 tuổi của họ cũng đã được về nhà.

Mặc dù đưa con gái đi chơi nhưng cả hai vợ chồng lại không biết rằng cô bé 2 tuổi đã bị mất tích ngoài bãi biển

Được biết, bố mẹ của bé gái hai tuổi là người nước ngoài và đang làm việc trong một nhà máy than ở địa phương. Mẹ cô bé nói với cảnh sát rằng, vào buổi sáng hai vợ chồng cùng cô con gái 2 tuổi đã đưa 7 người đồng hương đến một khu chợ trong tỉnh để mua đồ. Trên đường trở về nhà, mọi người đã xuống bãi biễn Bang Saen chơi, sau đó mọi người đi ăn rồi trở về nhà. Khi đó người mẹ tưởng rằng tất cả mọi người đều đã lên xe vậy nhưng khi về đến nhà mới phát hiện con gái đã mất tích. Hai vợ chồng ngay lập tức lái xe trở lại bãi biển Bang Saen để tìm con gái thì được một người nói rằng cô bé đã được công an đưa về đồn.

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