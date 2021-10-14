Đưa con gái 2 tuổi đi du lịch vậy nhưng về đến nhà cặp vợ chồng mới phát hiện con gái mất tích

Thế giới 14/10/2021 13:18

Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Thái Lan khi một cặp vợ chồng đưa con gái 2 tuổi đi chơi, vậy nhưng về đến nhà cả hai mới phát hiện con gái đã mất tích.

Theo QQ, sáng 12/10 trên bãi biển Bang Saen, Thái Lan, người dân địa phương đã phát hiện một bé gái đang đi bộ một mình trên bãi biển. Cô bé vừa đi vừa khóc như đang bị lạc. Vì vậy, những người dân tốt bụng đã gọi điện báo cảnh sát. Sau đó cô bé 2 tuổi đã được cảnh sát đưa về đồn chăm sóc. Khoảng 14 giờ chiều, bố mẹ bé gái lo lắng lái xe đến đồn cảnh sát, cuối cùng cô con gái 2 tuổi của họ cũng đã được về nhà.

mat tich 1

mat tich 2
 Mặc dù đưa con gái đi chơi nhưng cả hai vợ chồng lại không biết rằng cô bé 2 tuổi đã bị mất tích ngoài bãi biển

Được biết, bố mẹ của bé gái hai tuổi là người nước ngoài và đang làm việc trong một nhà máy than ở địa phương. Mẹ cô bé nói với cảnh sát rằng, vào buổi sáng hai vợ chồng cùng cô con gái 2 tuổi đã đưa 7 người đồng hương đến một khu chợ trong tỉnh để mua đồ. Trên đường trở về nhà, mọi người đã xuống bãi biễn Bang Saen chơi, sau đó mọi người đi ăn rồi trở về nhà. Khi đó người mẹ tưởng rằng tất cả mọi người đều đã lên xe vậy nhưng khi về đến nhà mới phát hiện con gái đã mất tích. Hai vợ chồng ngay lập tức lái xe trở lại bãi biển Bang Saen để tìm con gái thì được một người nói rằng cô bé đã được công an đưa về đồn.

Kinh hoàng: Cô dâu 20 tuổi bị 8 tên cướp cưỡng hiếp trên tàu trước sự chứng kiến của người chồng

Kinh hoàng: Cô dâu 20 tuổi bị 8 tên cướp cưỡng hiếp trên tàu trước sự chứng kiến của người chồng

Không chỉ cướp bóc đồ đạc của những hành khách trên tàu, 8 tên cướp còn cưỡng hiếp tập thể một cô dâu 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   báo cảnh sát vừa đi vừa khóc đi bộ một mình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 23 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 54 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 3 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 8 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích