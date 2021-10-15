Người đàn ông dở khóc dở cười khi phát hiện căn phòng tân hôn đã thuê suốt 5 tháng qua chính là của vợ

Thế giới 15/10/2021 16:21

Sau khi kết hôn được 5 tháng, người chồng bàng hoàng phát hiện chủ nhân của căn phòng tân hôn mình thuê lại chính là vợ.

Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng đều có quỹ đen để phòng trường hợp khẩn cấp, vậy nhưng một khi họ bị bạn đời phát hiện thì sẽ có nguy cơ “mất trắng”. Mới đây một người đàn ông Indonesia đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội và câu chuyện của anh đã  trở thành chủ đề bàn tán cho cư dân mạng.

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 Sau 5 tháng kết hôn, người đàn ông vô tình phát hiện phòng tân hôn mình đang thuê lại chính là của vợ

Theo chia sẻ, nam cư dân mạng có tài khoản Aqim03 cho biết, trước khi kết hôn anh và vợ đã lên kế hoạch sẽ thuê một căn nhà để ở sau khi lập gia đình. Sau khi kết hôn anh cũng đã điều chỉnh chi tiêu hàng tháng và lập kế hoạch tài chính sau khi chi trả tiền thuê nhà. Vậy nhưng kết hôn được 5 tháng, người đàn ông bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh tìm hiểu mọi việc và phát hiện ra rằng chủ căn phòng tân hôn mà anh thuê lại chính là vợ.

Vấn đề này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng nhận xét người vợ rất biết cách kiếm tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây là hành vi gian dối không thể chấp nhận được và tư vấn anh chồng nên ly hôn.

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Từ khóa:   trước khi kết hôn sau khi kết hôn phòng tân hôn

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