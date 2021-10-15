Mới đây một tòa án ở Ấn Độ đã đưa ra bản án cuối cùng cho người đàn ông hai lần dùng rắn độc tấn công vợ khiến vợ anh ta tử vong.
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Theo QQ, ngày 13/10 vừa qua một tòa án ở Ấn Độ đã ra phán quyết về vụ án giết người thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Sooraj Kumar – người hai lần dùng rắn độc sát hại vợ cuối cùng đã bị kết tội giết người và nhận hai án tù chung thân.
Các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ những tình tiết ớn lạnh của vụ án giết người này. Công tố viên cho rằng, xét về mặt thủ đoạn, đây là một vụ án “cực kỳ hy hữu” và có kế hoạch xấu xa. Sooraj đã nhận hai bản án chung thân từ tòa án nhưng bên công tố và gia đình nạn nhân đều cho rằng bản án này của tòa án quá nhân từ, thủ phạm nên bị kết án tử hình.
Trong vòng hơn một tháng, Sooraj đã hai lần mua rắn độc để tấn công người vợ Uthra 25 tuổi. Lần đầu tiên là vào tháng 3/2020, Sooraj mua một con rắn lục về để con rắn này tấn công vợ, sau đó Uthra được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong lúc chờ đợi hồi phục, Uthra đã về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Vậy nhưng vào tháng 5/2020, Sooraj lại làm điều tương tự, anh ta mua một con rắn hổ mang rồi thả vào phòng. Trong lúc Uthra ngủ say đã bị con rắn độc này tấn công khiến cô tử vong. Đến tháng 7/2020 Sooraj đã bị cảnh sát bắt giữ.
Được biết Sooraj đã mua hai con rắn độc từ một người bắt rắn. Trước khi để rắn tấn công vợ, anh ta còn pha thuốc mê vào đồ uống của vợ sau đó thả rắn độc vào phòng. Trong lần thứ hai dùng rắn độc tấn công vợ, Sooraj đã để con rắn hổ mang nhịn đói suốt 11 ngày và tìm cách kích động con rắn để nó tấn công người vợ. Sau khi xác nhận rắn hổ mang đã cắn Uthra, Sooraj giả vờ như không có chuyện gì rồi sau đó ra khỏi nhà.