Hẹn hò nhiều năm nhưng đến khi bạn gái có thai người đàn ông mới biết hai người có quan hệ huyết thống

Một người đàn ông vô cùng tuyệt vọng khi phát hiện bạn gái của mình lại là người có cùng huyết thống sau nhiều năm hẹn hò.

Theo 163, mới đây một người đàn ông ở Ghana, Châu Phi đã suy sụp hoàn toàn khi biết người bạn gái mà anh hẹn hò trong nhiều năm lại có cùng huyết thống với mình. Điều đáng nói là người đàn ông chỉ phát hiện ra điều này khi bạn gái đang mang thai, anh không dám về nhà vì đây là một điều đáng ghê tởm trong làng của anh.

Thông tin được đăng tải trên truyền thông Châu Phi ngày 15/10 cho biết, người đàn ông không muốn tiết lộ tên tuổi, gần đây anh đã kể lại trải nghiệm của mình trên đài phát thanh và nhờ mọi người giúp đỡ. Anh cho biết, trước khi bạn gái mang thai, anh và cô gái đã có thời gian hẹn hò khá lâu nhưng không hề biết hai người có quan hệ huyết thống.

Người đàn ông vô cùng đau khổ khi phát hiện ra bạn gái đang mang thai có quan hệ huyết thống với mình

Sự thật chỉ được phơi bày sau khi bạn gái mang thai, người đàn ông này đã đến ngôi làng mà bạn gái hiện đang sinh sống cùng bố mẹ và phát hiện ra rằng cô gái chính là em họ của mình. Người đàn ông đau khổ nói rằng: “Chúng tôi hẹn hò trong một thời gian dài, tôi chỉ phát hiện ra mọi chuyện sau khi cô ấy mang thai. Phải đến khi gặp mẹ cô ấy thì mới biết bạn gái chính là em họ của mình”.

Người đàn ông đã khóc và nói rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ với mình, anh đã phạm tội với chính em họ và hiện nay không biết giải quyết sự việc thế nào.

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