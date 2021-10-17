Uống thuốc trừ sâu ngay khi đang livestream, hot girl mạng xinh đẹp khiến fan mộ sốc nặng

Thế giới 17/10/2021 17:51

Những fan hâm mộ của hot girl mạng tưởng rằng cô đang đùa nhưng kết quả là cô gái 25 tuổi đã uống thuốc trừ sâu ngay khi đang livestream.

Theo Sohu, tài khoản La Tiểu Miêu Miêu có 500.000 fan hâm mộ trên nền tảng Douyin mới đây đã có hành động gây sốc cho cộng đồng mạng xứ Trung. Cô đã uống thuốc trừ sâu ngay trong lúc livestream. Cô gái 25 tuổi này đã được đưa đi cấp cứu nhưng đáng tiếc rằng hot girl mạng đã qua đời ngay sau đó.

hot girl mang 1
 La Tiểu Miêu Miêu uống thuốc trừ sâu ngay khi đang livestream

Nhiều người nhận xét, trong video cuối cùng được đăng trên tài khoản La Tiểu Miêu Miêu, cô gái 25 tuổi này đã giả vờ để cho người xem thấy rằng cô đang bình thường. Vậy nhưng trên thực tế cô gái này đã bị trầm cảm trong một thời gian dài.

Những người xem đoạn video trực tiếp cho biết, họ nhìn thấy cô gái uống một chai chất lỏng, sau khi uống xong, cô gái trẻ để chai lên bàn, lúc này mọi người thấy nhãn mác mới biết là thuốc trừ sâu. Sau đó cô gái uống một ít nước rồi tắt livestream.

hot girl mang 2

hot girl mang 3
 Hot girl mạng 25 tuổi đã khiến cư dân mạng xứ Trung sốc nặng với hành động của mình

Ngay sau đó có người gọi cảnh sát, nhưng ngày hôm sau những fan hâm mộ của cô gái nhận được tin, hot girl mạng đã tử vong dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi uống thuốc trừ sâu. Nhiều nguồn tin cho hay, áp lực từ dư luận và chuyện tình cảm không thuận lợi đã khiến cô gái trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm nên đã tự kết thúc cuộc sống của mình theo cách này.

Người cha thú tính cưỡng hiếp con gái ruột suốt ba năm, sự việc chỉ bị bại lộ khi người đàn ông này cố ép nạn nhân dùng thuốc tránh thai

Người cha thú tính cưỡng hiếp con gái ruột suốt ba năm, sự việc chỉ bị bại lộ khi người đàn ông này cố ép nạn nhân dùng thuốc tránh thai

Một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Singapore khi một người cha thú tính đã dùng bạo lực cưỡng hiếp con gái ruột của mình suốt 3 năm trời.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl mạng cộng đồng mạng xứ Trung trạng thái trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 31 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 31 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích