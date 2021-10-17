Những fan hâm mộ của hot girl mạng tưởng rằng cô đang đùa nhưng kết quả là cô gái 25 tuổi đã uống thuốc trừ sâu ngay khi đang livestream.

Theo Sohu, tài khoản La Tiểu Miêu Miêu có 500.000 fan hâm mộ trên nền tảng Douyin mới đây đã có hành động gây sốc cho cộng đồng mạng xứ Trung. Cô đã uống thuốc trừ sâu ngay trong lúc livestream. Cô gái 25 tuổi này đã được đưa đi cấp cứu nhưng đáng tiếc rằng hot girl mạng đã qua đời ngay sau đó.

La Tiểu Miêu Miêu uống thuốc trừ sâu ngay khi đang livestream

Nhiều người nhận xét, trong video cuối cùng được đăng trên tài khoản La Tiểu Miêu Miêu, cô gái 25 tuổi này đã giả vờ để cho người xem thấy rằng cô đang bình thường. Vậy nhưng trên thực tế cô gái này đã bị trầm cảm trong một thời gian dài.

Những người xem đoạn video trực tiếp cho biết, họ nhìn thấy cô gái uống một chai chất lỏng, sau khi uống xong, cô gái trẻ để chai lên bàn, lúc này mọi người thấy nhãn mác mới biết là thuốc trừ sâu. Sau đó cô gái uống một ít nước rồi tắt livestream.

Hot girl mạng 25 tuổi đã khiến cư dân mạng xứ Trung sốc nặng với hành động của mình

Ngay sau đó có người gọi cảnh sát, nhưng ngày hôm sau những fan hâm mộ của cô gái nhận được tin, hot girl mạng đã tử vong dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi uống thuốc trừ sâu. Nhiều nguồn tin cho hay, áp lực từ dư luận và chuyện tình cảm không thuận lợi đã khiến cô gái trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm nên đã tự kết thúc cuộc sống của mình theo cách này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-thuoc-tru-sau-ngay-khi-dang-livestream-hot-girl-mang-xinh-dep-khien-fan-mo-soc-nang-431512.html