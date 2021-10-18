Một người phụ nữ vô cùng sợ hãi khi biết rằng ngôi nhà mình đang ở biến thành ổ rắn với 92 con rắn độc.

Theo 163, mới đây một người phụ nữ ở California, Mỹ phát hiện dưới nhà mình có vài con rắn đuôi chuông nên vội vàng thông báo cho các đơn vị liên quan. Ban đầu, chủ nhân của ngôi nhà chỉ nghĩ có một vài con rắn độc trong nhà mình thôi. Vậy nhưng sau khi lực lượng cứu hộ kiểm tra toàn diện đã bắt được 92 con rắn đuôi chuông khiến người phụ nữ này sốc nặng. Ngay cả người đứng đầu tổ chức cứu hộ có thâm niên 30 năm cũng vô cùng choáng váng với sự việc này.

Khi chủ nhân của ngôi nhà gọi điện nhờ giúp đỡ, một tổ chức cứu hộ đã đến nhà người phụ nữ. Chỉ trong vài phút, đội cứu hộ đã bắt được một số con rắn đuôi chuông trưởng thành và cả rắn con. Vậy nhưng mùi nồng nặc đặc trưng của rắn đuôi chuông đã khiến đoàn cứu hộ tiến hành kiểm tra toàn diện ngôi nhà.

92 con rắn độc được tìm thấy xung quanh ngôi nhà, nữ chủ nhân và đội cứu hộ đều sốc trước sự việc này

Đoàn cứu hộ kiểm tra mọi ngóc ngách bằng đèn pin và di chuyển những viên đá lớn nhỏ xung quanh nhà và đều phát hiện ra rắn đuôi chuông. Cuối cùng sau 3 giờ 45 phút, đoàn cứu hộ đã bắt được tổng cộng 92 con rắn đuôi chuông lớn nhỏ xung quanh ngôi nhà này. Nữ chủ nhân của ngôi nhà đã kể lại sự việc trên trang cá nhân của mình và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Một người trong nhóm bắt rắn cho biết, thường chỉ có một đến ba con rắn ở một nơi. Trường hợp đặc biệt có nhiều nhất 12 con rắn. Tuy nhiên lần này anh đã được chứng kiến có 92 con rắn xung quanh một căn nhà và nó đã lập được kỷ lục trong sự nghiệp bắt rắn của anh.

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