Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp dã man trên tàu nhưng những hành khách trên cùng chuyến tàu đều thờ ơ không ai đứng ra giúp đỡ.

Theo truyền thông Mỹ vào ngày 17/10, một người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp dã man trên chuyến tàu từ Philadelphia đến vùng ngoại ô lân cận. Dù khi người phụ nữ bị tấn công tình dục có rất nhiều hành khách trên tàu nhưng không ai đứng ra giúp đỡ, họ chỉ thờ ơ quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoy đã cưỡng hiếp người phụ nữ trên một chuyến tàu nhưng những hành khách xung quanh chỉ đứng quay video mà không giúp đỡ nạn nhân

Chỉ đến khi một nhân viên của cơ quan quản lý vận tải phát hiện ra sự việc mới gọi điện báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 35 tuổi tên là Fiston M. Ngoy. Tờ New York Times đưa tin rằng, nạn nhân không biết Ngoy. Vào thời điểm đó, Ngoy đã cố gắng chạm vào cô nhiều lần, nạn nhân cố gắng tránh và ngăn cản hành động của Ngoy. Thật không may, sau đó Ngoy bắt đầu xé quần áo của nạn nhân và thực hiện hành vi tấn công kéo dài 8 phút.

Hiện tại Ngoy đã bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm cùng một số tội danh khác. Những video từ camera giám sát đã cung cấp đủ bằng chứng cho các nhà điều tra. Điều sốc nhất với nhiều người đó chính là sự thờ ơ của những hành khách trên tàu. Không một ai đứng ra giúp đỡ người phụ nữ hoặc báo cảnh sát. Sự việc này khiến cộng đồng mạng nước Mỹ dậy sóng.

Thiếu nữ 17 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp và ép quan hệ với hơn 20 người đàn ông khác Một cô gái 17 tuổi đã làm đơn tố cáo cha ruột của mình về tội cưỡng hiếp và ép cô quan hệ với hơn 20 người đàn ông khác với mục đích kinh doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-bi-cuong-hiep-tren-tau-hanh-khach-tren-tau-chi-tho-o-quay-video-khong-ai-giup-do-431974.html