Thiếu nữ 17 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp và ép quan hệ với hơn 20 người đàn ông khác

Thế giới 19/10/2021 10:46

Một cô gái 17 tuổi đã làm đơn tố cáo cha ruột của mình về tội cưỡng hiếp và ép cô quan hệ với hơn 20 người đàn ông khác với mục đích kinh doanh.

Theo 163, cảnh sát ở Lalipur của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bắt giữ 7 người bao gồm cả cha ruột của nạn nhân. Trong số những người tấn công tình dục nạn nhân còn có một vài chính khách và người thân của thiếu nữ 17 tuổi.

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 Thiếu nữ 17 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp và ép buộc quan hệ với hơn 20 người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái 17 tuổi đang là học sinh lớp 11, cô đã có đơn tố cáo buộc tội 28 người cưỡng hiếp mình. Ngoài cha ruột của cô gái, một số nhà lãnh đạo chính trị, người thân của nạn nhân và cư dân địa phương cũng nằm trong số các bị cáo. Hiện tại cảnh sát đã tiến hành kiểm tra cơ thể nạn nhân và điều tra vụ án.

Mẹ của nạn nhân cũng cáo buộc chồng mình đã tấn công tình dục đứa con trai 10 tuổi của họ. Cô gái 17 tuổi cho biết, lần đầu tiên cô bị cha ruột cưỡng hiếp là khi cô đang học lớp 6, sau đó người đàn ông này đã nhiều lần tấn công tình dục con gái ruột của  mình.

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 Nạn nhân cho biết, lần đầu tiên cô bị cha ruột cưỡng hiếp là năm cô 11 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân cũng cho biết thêm, cha ruột của cô đã gọi điện cho nhiều người khác và ép cô phải quan hệ với những người này vì mục đích kinh doanh.

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